Terrorverdacht nach Anschlag in Paris

AP Photo/Michel Euler Das Polizeihauptquartier in Paris am Freitag

Paris. Nach der Messerattacke im Pariser Polizeihauptquartier, bei der am Donnerstag vier Polizisten und der Angreifer getötet worden waren, haben Antiterrorspezialisten der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen seien aufgrund der bisherigen Erkenntnisse übernommen worden, hieß es.

Ein Mitarbeiter des Polizeihauptquartiers hatte am Donnerstag drei Männer und eine Frau mit einem Messer getötet, er selbst wurde erschossen. Über das Motiv des Täters war in Frankreich gerätselt worden. Am Morgen hatte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye noch erklärt, dass es keine Hinweise auf eine Radikalisierung des Angreifers gegeben habe. (dpa/jW)