Selten schwach

Frankfurt am Main. Rekordchampion New Yorker Lions Braunschweig ist zum zwölften Mal deutscher Footballmeister. Im 41. German Bowl eroberten die Lions am Sonnabend in Frankfurt am Main mit einem 10:7 den Titel nach zwei Jahren von den Schwäbisch Hall Unicorns zurück, die zuvor 50 Spiele in Serie gewonnen hatten. Beide Teams agierten in der Offensive fahrig und fehlerhaft und verbuchten die wenigsten Punkte in der Geschichte des German Bowl. (sid/jW)