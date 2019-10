Musikwelt auch

Der Schlagersänger Thomas Lück ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren am Donnerstag abend in seinem Haus in der Nähe von Berlin, wie seine Witwe Uschi Lück am Sonntag bestätigte. Seit den 60er Jahren hatte Lück in der DDR große Erfolge gefeiert, hauptsächlich mit humoristischen Schlagern (»Wo kommt der Schnee auf dem Kilimandscharo her«, »Kunigunde«). Ende der 90er Jahre feierte er zusammen mit Andreas Holm als Duo »Holm und Lück« ein Comeback. (dpa/jW)