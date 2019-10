JC Lother Bitte hier abbiegen: Die kämpferischen Sozialarbeiterinnen von »L’Envol«

Sie heißen Brigitte Bardot, France Gall oder Beyoncé, und sie sind obdachlos. Die klangvollen Namen sind nur Pseudonyme, Deckmäntelchen der Anonymität. Die Frauen, die derart ihre Identität verschleiern, treffen sich in einer nordfranzösischen Obdachlosenunterkunft, dem L’Envol. Hier bekommen sie Gutscheine für Dusche und Cafeteria. Betten hat die Notanlaufstelle nicht.

Louis-Julien Petit hat eine landauf, landab gefeierte Komödie über das Leben auf der Straße gedreht. Über die Absurditäten der Fürsorgebürokratie, über das Engagement der ehrenamtlichen Helfer, vor allem aber über sie: die heimatlosen Frauen. Da ist die dauermüde Catherine, die schon mal mitten in einer Unterhaltung wegnickt, oder die burschikose Chantal, die zwar Waschmaschinen reparieren kann, aber keinen Job findet, weil sie es für nötig hält, im Vorstellungsgespräch zu erwähnen, dass sie eine Weile im Gefängnis saß, da sie ihren Mann erschossen hat. »Ich werde doch nicht lügen«, entrüstet sich die stämmige Frau. So sind sie alle. Unverstellt, direkt, herzensgut. Nur eben irgendwann im Leben falsch abgebogen.

»L’Envol« (Der Aufstieg) ist der Ort, an dem sie Mensch-ärgere-dich-nicht spielen, sich Horoskope vorlesen und die Fußnägel schneiden. Zu schön, um da zu sein, finden die Behörden. Sie wollen die Anlaufstelle lieber heute als morgen schließen. Denn nur wenigen Frauen gelingt es, das L’Envol dafür zu nutzen, wofür es eingerichtet wurde: zurück in die Gesellschaft zu finden. Statt dessen richten sie sich im Leben mit Gemeinschaftsdusche und Altkleidergarderobe ein. Und sie lassen sich auch nicht so einfach fortjagen. Das Zeltcamp, das sie neben einem Sportplatz errichtet haben, wird schließlich von der Polizei geräumt.

So bekommt der Filmtitel »Der Glanz der Unsichtbaren« eine seiner vielen Bedeutungen. Denn während nebenan die Flutlichtanlage den leeren, penibel getrimmten Rasen beleuchtet, hausen die Obdachlosen im morastigen Dunkel daneben. Die Stadt bietet den Damen als Ersatz für das L’Envol eine 50 Kilometer entfernte Unterkunft an. Eine Distanz, die ohne Auto und Geld kaum zu überbrücken ist. Und ein Angebot, das die Frauen nicht hinnehmen. Sie organisieren sich.

Die Kritik überschlägt sich, und auch das französische Publikum liebte diese Komödie. Mehr als eine Million Zuschauer strömten in die Kinos, um anarchische Sozialarbeiterinnen und verelendete, aber stolze Frauen zu sehen. Und es ist durchaus ein filmisches Wunder, wie Regisseur Petit Sozialdrama und Wohlfühlkomödie miteinander versöhnt. Großen Anteil daran hat das Ensemble. Die eigensinnigen Clochards werden allesamt von Frauen gespielt, die Petit auf der Straße und in Obdachlosenheimen getroffen hat. 150 Frauen lud er zum Casting. Einige tauchten danach zum Dreh auf, andere nicht. Wieder andere schmissen nach wenigen Drehtagen hin. Und so spiegeln die Produktionsbedingungen der chronologisch abgefilmten Komödie ihrerseits eine Art Resozialisierungsprozess.

Auf der Leinwand sind die »Unsichtbaren« nun maximal sichtbar. Petit bringt sie zum Leuchten, wenn sie ihren Besitz in zerknautschten Einkaufstüten mit sich herumschleppen, den Wohlstandsschrott von der Müllhalde einsammeln und reparieren und besonders dann, wenn sie sich aufrecht vor einem mehrere Köpfe größeren Mann in Uniform aufbauen und ihm in aller Entschiedenheit und Ruhe ins Gesicht sagen: »Es ist fünf Uhr am Morgen. Die Leute schlafen. Warum kommen Sie jetzt, um uns zu räumen?«

Es sind die unaufdringliche Komik, die eigensinnigen Charaktere und der Respekt gegenüber den Frauen, denen sie nachempfunden sind, die diesen Film zu etwas Besonderem machen. Auch in Deutschland haben mehr als 800.000 Menschen kein Zuhause. Seit dem Jahr 2005 hat sich ihre Zahl beinahe vervierfacht.