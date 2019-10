Gefährliche Lebensmittel

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild Fleischwaren, in denen Listerien nachgewiesen wurden, sind an Wursttheken in Supermärkten verkauft worden

Im Kapitalismus steht auch die Lebensmittelproduktion unter einer Prämisse: Sie muss den Unternehmern und Großaktionären maximale Profite in die Taschen spülen. Die Folgen haben die Verbraucher zu tragen, wenn die Konzerne Ausgaben »sparen«, tricksen, Kontrollen umgehen, auf Masse statt Qualitätsetzen. Mit gefährlichen Keimen verseuchte Wurst und Milch, Toastbrot mit Plastikteilchen und Hackfleisch mit roten Kunststofffremdkörpern: Das alles gelangt immer häufiger auf den Markt, vor allem in Großküchen und bei Discountern.

Angesichts der aktuellen Häufung der Skandale sieht die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU), die Länder in der Pflicht. Sie müssten die Unternehmen besser kontrollieren, verlangte sie. »Ich lege Wert darauf, wenn die Länder stets ihre Zuständigkeit betonen, dass sie ihrer Verantwortung auch mit ausreichend Personal für diese Aufgabe gerecht werden«, erklärte sie am Freitag in einer Pressemitteilung ihres Hauses. Klöckners Staatssekretär Hermann Onko Aeikens (CDU) werde nun die Amtschefs aller Bundesländer einladen, hieß es darin weiter. »Ich verlange schnelle Aufklärung, damit solche Fälle, die die Gesundheit unserer Bürger gefährden, sich nicht wiederholen.«

Zuletzt hatte am Freitag (siehe jW vom 12./13.10.) der Händler Deutsches Milchkontor (DMK Group) bestimmte Packungen fettarmer Frischmilch (Haltbarkeitsdatum bis 20.10. und früher, Kennzeichen »DE NW 508 EG«) aus deutschen Supermärkten zurückgerufen. Betroffen waren unter anderem Aldi, Edeka, Lidl, Rewe, Netto und Real. Laut des Konzerns seien bei einer Routinekontrolle Bakterien gefunden worden, die Durchfallerkrankungen und Wundinfektionen auslösen können. Ursache für die Keime sei angeblich eine defekte Dichtung an der Produktionsanlage gewesen. Das Teil habe der Konzern nun ausgetauscht.

In Hessen wurde Anfang Oktober der Betrieb des Unternehmens »Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren« geschlossen, weil in dessen Produkten wiederholt Listerien nachgewiesen wurden. Diese Bakterien können vor allem bei älteren, kranken oder geschwächten Menschen schwere Folgen haben, wie Blutvergiftung oder Hirnhautentzündungen, die zum Tode führen können. Am Freitag hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) einen dritten Todesfall durch Listeriose nach dem Verzehr eines Wilke-Produktes nachgewiesen. Zwar gingen Warnungen an die Verbraucher heraus. Doch erkennbar ist die Herkunft bei vielen Waren nicht. So hatte die Firma sie auch an Großküchen und Betriebe für Gemeinschaftsverpflegung geliefert oder sie über Wursttheken in Supermärkten verkaufen lassen.

In der vergangenen Woche mussten weitere Lebensmittel vom Markt genommen werden. So warnte Aldi-Nord vor Plastikteilchen im Toastbrot der Firma Reineke-Brot GmbH. Auch in Hackfleischpackungen der Marke »Landjunker« seien Kunststoffpartikel geraten, weshalb der Discounter Lidl einen Rückruf gestartet hatte. Das Unternehmen Greifen-Fleisch GmbH rief abgepackte Leberwurst zurück, weil Kontrolleure darin Metallstückchen festgestellt hatten. Ferner gab es einen weiteren Listerienalarm bei verschiedenen Käsesorten des französischen Herstellers »Le Moulis«. In den Niederlanden waren zuvor mehrere Menschen an einer Infektion gestorben. Darüber hinaus bestand der Verdacht auf eine Verseuchung mehrerer Produkte mit Kolibakterien, die zu Fieber, Durchfall und Nierenschädigungen führen können.

Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Freitag der dpa bestätigte, hat sich die Zahl der Rückrufe von Lebensmitteln, darunter vor allem Milch- und Fleischprodukte sowie Backwaren, seit 2012 mehr als verdoppelt. Dies habe eine Auswertung des behördeneigenen Internetportals Lebensmittelwarnung.de ergeben. Danach mussten Unternehmen im Jahr 2012 insgesamt 83mal Lebensmittel wegen Verunreinigungen oder falscher Kennzeichnungen aus dem Handel nehmen. Im vergangenen Jahr gab es bereits 186 solcher Fälle in Deutschland, in diesem Jahr waren es bisher 160. Laut Mitteilung des BVL vom September hatte die Behörde 2018 etwas mehr als 500.000 Unternehmen kontrolliert. Bei fast jeder siebten Untersuchung habe sie Verstöße gegen die Lebensmittelsicherheit registriert. Dabei wurden vor allem Hygienevorschriften missachtet oder Waren falsch gekennzeichnet. Jeder sechste Verstoß betraf mikrobiologisch verunreinigte Lebensmittel.