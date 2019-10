Gruß aus der S-Bahn

Axel Heimken/dpa Gegen den türkischen Einmarsch: Teilnehmer der Demonstration am Sonnabend in Hamburg

Es ist ein beeindruckender, aber auch schmerzhafter Augenblick. Unter dem grauen Hamburger Himmel flattern die Wimpel der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG und YPJ im Wind. Von weiter weg hört man das Rauschen des Verkehrs, sonst ist es ganz still. Tausende stehen dicht gedrängt vor dem S-Bahnhof Sternschanze und halten eine Schweigeminute ab für die Opfer der türkischen Angriffe auf die kurdischen Gebiete in Nordsyrien. Die geht nahtlos über in laute Rufe wie »Erdogan – Terrorist!« und »Rojava, Rojava!«. Mit einem langen Ton des Signalhorns grüßt der Zugführer einer vorbeifahrenden S-Bahn die Demonstration.

So wie in Hamburg am Sonnabend, wo laut Veranstalter 6.000 Menschen demonstrierten, haben in vielen deutschen Großstädten am Wochenende Tausende Menschen gegen den Einmarsch der Türkei in den Norden Syriens protestiert. Demos gab es in Berlin, Köln, Frankfurt am Main und Bremen. In Stuttgart kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Pfefferspray einsetzte. Der SWR berichtete von 130 Festnahmen. In Berlin zündeten nach einem Medienbericht Demonstranten Pyrotechnik und lieferten sich Scharmützel mit der Polizei.

In Hamburg bleibt es friedlich. Die Wut der kurdischen Community über den türkischen Einmarsch ist auch so spürbar, aber genauso auch ihre Entschlossenheit zum Widerstand. Von der Seite der Demonstranten sei keine Randale zu befürchten, erklärt der Anmelder der Kundgebung, Yavuz Fersoglu, Sprecher des kurdischen Dachverbands Nav-Dem, gegenüber jW. »Eher gibt es Stress mit der Polizei wegen der Flaggen«, sagt er. Das Zeigen von Flaggen der YPG oder anderer kurdischer Symbole wird immer wieder kriminalisiert. Am Samstag allerdings hält sich die Polizei, die mit einigen hundert Beamten den Aufzug begleitet, auffällig zurück.

Bei der Auftaktkundgebung im Schanzenviertel hält Cansu Özdemir, kurdischstämmige Kofraktionsvorsitzende der Partei Die Linke in der Bürgerschaft, eine kämpferische Rede. »Der Krieg gegen Rojava bedeutet Krieg gegen Menschenrechte und Demokratie«, ruft sie aus. In Nordsyrien gebe es ein »einzigartiges Gesellschaftsmodell«, in dem zum Beispiel die Gleichstellung von Frau und Mann verwirklicht werde. So wie es aktuell aussehe, sei es der türkischen Armee aber noch nicht gelungen, sich durchzusetzen, weil sie auf »unglaublichen Widerstand« stoße, erklärt Özdemir unter dem Jubel der Demonstranten.

Dass der deutsche Außenminister seine »Sorge« über die Ereignisse ausdrücke, sei völlig nutzlos, solange Deutschland weiter zum NATO-Partner Türkei halte. »Heiko Maas, hör auf, Krokodilstränen auf Twitter zu vergießen!« ruft die Linke-Politikerin. Ebenso äußert sich ein Vertreter von DIDF, der Föderation Demokratischer Arbeitervereine. Es sei ein Hohn, dass die Operation der türkischen Armee die Bezeichnung »Quelle des Friedens« trage, sagt er. Mehr als 100.000 Menschen seien in Nordsyrien bereits auf der Flucht: »Was haben diese Menschen verbrochen, dass sie vor dem Krieg fliehen müssen?!« Mit Sprechchören bewegt sich die Demonstration vom Schanzenviertel in die Hamburger Innenstadt. Dort wird gegen Abend der Gerhart-Hauptmann-Platz kurzzeitig besetzt.

Am Mittag hatte es bereits eine Demonstration im Grindelviertel gegeben, die zum Schanzenviertel zog, um sich dort der kurdischen Kundgebung anzuschließen. Die Demospitze trug ein Banner mit der Aufschrift »Nix gelernt? Rechten Terror und Rassismus bekämpfen«. Das galt dem anderen Ereignis vom Mittwoch, als die Türkei ihre Panzer in Marsch setzte – dem neonazistischen Anschlag von Halle, bei dem zwei Menschen ums Leben kam.

Auf dem Joseph-Carlebach-Platz, dort, wo bis 1939 mit der Bornplatz­synagoge das größte jüdische Gotteshaus in Norddeutschland stand, hatten sich hunderte Antifaschisten versammelt. Der Anmelder der Kundgebung gab die Teilnehmerzahl gegenüber jW mit rund 2.000 an. In einer Schweigeminute gedachte die Menge der Opfer von Halle, Jana L. und Kevin S., und aller anderen Opfern rechter Gewalt. Eine Rednerin erklärte mit Blick auf den Anschlag von Halle, es gebe keine »Einzeltäter«. Ob jemand sich allein vor dem Computer oder in einer Kameradschaft radikalisiere, sei egal, »die Ideologie ist es, die sie verbindet«. Und auch wenn Tausende Kilometer zwischen Halle und Syrien lägen – »am Mittwoch sind wir Zeugen zweier faschistischer Angriffe geworden«.