Islamisten freigebombt

Khalil Ashawi/REUTERS Von der Türkei unterstützte Dschihadisten am Sonntag in dem Dorf Yabisa nahe der syrisch-türkischen Grenze

Hunderten in Nordsyrien internierten ausländischen Angehörigen des »Islamischen Staats« (IS) ist am Sonntag die Flucht gelungen. Zuvor hatte die türkische Armee die Wachposten eines 35 Kilometer von der Grenze entfernt bei Ain Issa gelegenen Flüchtlings- und Gefangenenlagers bombardiert. Zeitgleich griffen dschihadistische Kampfgruppen die Wachmannschaften an, während es im Camp zu einer Revolte kam. Bei dem Massenausbruch entkamen nach Angaben der Autonomen Verwaltung von Nord- und Ostsyrien 785 IS-Angehörige. In Ain Issa stationierte US-Soldaten waren offenbar vorgewarnt und hatten das Lager zehn Minuten vor Beginn der Angriffe verlassen.

Kämpfer der von der Türkei unterstützten Miliz Ahrar Al-Scharkija, die sich zum Großteil aus ehemaligen Al-Qaida-Mitgliedern aus Deir Al-Sor zusammensetzt, ermordeten am Sonnabend die Generalsekretärin der Syrischen Zukunftspartei, Hafrin Khalaf. Der gepanzerte SUV der 35jährigen Frauenrechtsaktivistin, die eine wichtige Rolle bei der Vermittlung zwischen Kurden und arabischen Stämmen gespielt hatte, wurde an einem Checkpoint der Miliz auf der Schnellstraße M 4 rund 25 Kilometer von der türkischen ­Grenze entfernt von Salven aus schweren Maschinengewehren durchsiebt. Die regierungsnahe türkische Zeitung Yeni Safak sprach anschließend von einer »erfolgreichen Operation«.

Wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF Sonntag mittag meldete, befinden sich die Innenstadtviertel der schwer umkämpften Grenzstädte Gire Spi (arabisch: Tel Abjad) und Serekaniye (Ras Al-Ain) weiterhin unter Kontrolle der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK). Bei der Bombardierung eines Konvois von Zivilisten und Journalisten nahe Serekaniye wurden Dutzende Personen verletzt oder getötet.

Indes gingen die türkischen Luft- und Artillerieangriffe auf zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser und die Wasserversorgung über das Wochenende unvermindert weiter. In der Nacht zum Sonnabend waren Granaten auch in unmittelbarer Nähe eines US-Stützpunktes bei Kobani eingeschlagen. Verletzt wurde niemand. Der ehemalige US-Sonderbeauftragte für die Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, zeigte sich über Twitter überzeugt, dass es sich, anders als von Ankara dargestellt, nicht um ein Versehen gehandelt habe.

Die Botschaft kam bei der US-Regierung an. US-Präsident Donald Trump habe den Abzug der US-Truppen »so sicher und schnell wie möglich« befohlen, kündigte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Sonntag die Evakuierung aller 1.000 in Nordsyrien verbliebenen Soldaten an. Damit wäre der Weg frei für ein vom Oberkommandierenden der SDK, Mazlum Kobani Abdi, in Aussicht gestelltes Abkommen mit Moskau und Damaskus über den Schutz des nordsyrischen Luftraums. »Entweder ihr stoppt die Bombardierung unserer Bevölkerung, oder ihr zieht euch zurück, damit wir die Russen reinlassen können«, hatte Abdi laut eines dem US-Sender CNN vorliegenden Gesprächsprotokolls Ende letzter Woche gegenüber der US-Regierung erklärt.

Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte am Sonnabend gegenüber Bild, die Bundesregierung werde »keine neuen Genehmigungen für alle Rüstungsgüter, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten, erteilen«. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, Sevim Dagdelen, sprach von einer »Nebelkerze«, da alle bereits genehmigten Lieferungen weitergingen.