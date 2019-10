»Polen braucht eine nachholende Entwicklung«

Kacper Pempel/REUTERS Wahlplakate im polnischen Wielun (10.10.2019)

Diesen Sonntag stehen in Polen Parlamentswahlen an. Vertreter Ihrer Partei »Razem« kandidieren auf den Listen des Linksbündnisses »Bündnis der Demokratischen Linken – die Linke«. Auf den Wahlplakaten heißt es, man repräsentiere eine »neue Qualität der Linken«. Worin soll diese bestehen?

Zunächst einmal darin, dass es dieses Bündnis der Linken überhaupt gibt. Zweitens in unserem Programm. Es geht uns darum, in Polen einen modernen Sozialstaat aufzubauen, nach skandinavischem Vorbild. Wir fordern einen Staat, der die öffentliche Daseinsvorsorge wieder ernst nimmt: der Wohnungen errichtet, die zu bezahlbaren Preisen vermietet werden, der die Verödung des öffentlichen Verkehrs in der Fläche rückgängig macht und so den Bürgern Alternativen zum Auto bietet und der zudem faire Arbeitsverhältnisse durchsetzt.

Kommt Ihnen nie der Gedanke, dass Sie da ein gesellschaftliches Modell reaktivieren wollen, das das Kapital nach 1989 für überflüssig erklärt hat?

Das ist so eine bequeme Vorstellung, die bei einigen westeuropäischen Linken grassiert: dass das alles, was in Westeuropa schon erreicht ist, heute nicht mehr nötig sei. Es ist aber nötig, hier in Polen erst recht. Wir haben 30 Jahre hinter uns, in denen einseitig auf Liberalismus gesetzt wurde. Jetzt brauchen wir eine nachholende Entwicklung. Ich akzeptiere keine Theorien, dass sich der Sozialstaat überholt habe.

Ganz im Gegenteil: Hätten wir in Polen in den letzten Jahrzehnten eine sozial orientierte Linke gehabt, dann wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit nie zur heutigen Herrschaft der PiS gekommen. Die nationalkonservative Partei bedient das Bedürfnis der Menschen nach Sozialleistungen, tut das aber auf dem falschen Weg. Zum Beispiel gibt die PiS den Leuten 500 Zloty in die Hand und sagt: Kauft euch dafür auf dem Markt eine Betreuung für euer Kind. Wir dagegen wollen ein flächendeckendes Netz öffentlicher und für die Bevölkerung kostenloser Kitas.

Man bekommt den Eindruck, Ihre Partei werde von der PiS mit Samthandschuhen behandelt, jedenfalls weniger aggressiv als die PO, die liberalkonservative »Bürgerplattform«. Ihre Parteisprecherin wird beispielsweise häufig in die staatlichen Medien eingeladen. Sind Sie für die PiS der ungefährlichere Gegner?

Es ist viel einfacher. Die PO boykottiert die öffentlichen Medien. Wir dagegen sagen: Man darf das Publikum der Staatsmedien nicht aufgeben, sondern muss um diese Menschen kämpfen. Wir reden auch im öffentlichen Fernsehen Klartext, fordern Menschenrechte und Demokratie ein und messen die PiS an ihren Versprechungen.

Im Gegensatz zu Ihren sozialpolitischen Forderungen gibt es zwei Themen, bei denen sich »Razem« von Positionen der westeuropäischen Linken deutlich unterscheidet. Das erste ist, dass Sie für Atomenergie sind. Das zweite ist die Frage von Frieden und Militarisierung. Zu dem Komplex hört man von Ihnen praktisch nichts.

Das stimmt nicht. Wir sind dafür, dass Polen seine internationalen Verpflichtungen einhält, aber dass es seine Militärausgaben auf die vereinbarten zwei Prozent des Sozialprodukts beschränkt und sie nicht, wie es einige Politiker fordern, auf zweieinhalb oder gar drei Prozent erhöht. Zudem sind wir gegen den Kauf US-amerikanischer »F-35«-Flugzeuge, weil wir die nicht brauchen. Das ist eine Angriffswaffe. Wir wollen eine defensive Verteidigungspolitik.

Als Sie im Sommer Ihr Wahlbündnis geschlossen haben, wurde in den polnischen Medien kommentiert, die drei Teile ergänzten sich nicht schlecht. Die SLD (sozialdemokratische Partei, jW) wende sich an den Teil der Bevölkerung, der sich positiv an die Volksrepublik Polen erinnert. Das Projekt »Frühling« (linksliberale Partei, jW) wiederum adressiere die Hipster in den Großstädten. Welche wäre dann die Zielgruppe von »Razem«?

Die Analyse stimmt, wir ergänzen uns und nehmen einander nichts weg. Unsere Zielgruppe sind in erster Linie das Prekariat und die auf groteske Weise unterbezahlten Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das Problem ist, dass wir heute vor allem in Großstädten präsent sind. Der Weg hinaus in die Kleinstädte und aufs Land ist schwierig, da steht uns noch viel Arbeit bevor.