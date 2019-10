Puck für Cech

Guildford. Der ehemalige Torwart der tschechischen Fußballnationalmannschaft und des FC Chelsea, Petr Cech, tritt künftig für den britischen Eishockey-Viertligisten Guildford Phoenix an. »Ich hoffe, ich kann dem jungen Team helfen, die Saisonziele zu erreichen und so viele Partien zu gewinnen wie möglich, wenn ich spielen darf«, sagte der 37 Jahre alte Cech am Mittwoch auf der Homepage von Phoenix. Nach 20 Jahren als Profifußballer sei es eine wunderbare Erfahrung, nun in der Sportart zu spielen, die er als Kind schon gespielt habe und die er liebe anzuschauen. Cech hatte seine Fußballerkarriere im Sommer beendet. (dpa/jW)