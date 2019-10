Pannewitz auf Tour

Berlin. Das frühere Toptalent Kevin Pannewitz setzt seine turbulente Fußballkarriere in der Kreisliga fort. Der 27jährige heuert beim FC Amed in seiner Heimatstadt Berlin an, das teilte der Verein aus Schöneberg mit. Pannewitz war erst kürzlich bei einem anderen Berliner Kreisligisten vorgestellt worden, den SC Siemensstadt verließ er aber ohne Einsatz wieder. Zuvor hatte er beim FC Carl Zeiss Jena versucht, wieder im Profifußball Fuß zu fassen. Der Drittligist kündigte Pannewitz zu Jahresbeginn aber wegen Übergewichts. (sid/jW)