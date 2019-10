Der Busch brennt

AAP Image/Jason O'Brien/via REUTERS

Buschfeuer haben im Osten Australiens Dutzende Wohnhäuser und andere Gebäude zerstört. Zahlreiche Menschen hätten die Nacht in Notunterkünften verbringen müssen, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Viele der mehr als 65 aktiven Brände in den benachbarten Bundesstaaten New South Wales (siehe Foto) und Queensland seien weiter außer Kontrolle. Insgesamt seien rund 1.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Temperaturen um die 40 Grad, geringe Feuchtigkeit und starke Winde erschwerten den Kampf gegen die Flammen. (dpa/jW)