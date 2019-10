Mit dem Segen Adenauers

Friedrich Zschäckel/commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101III-Zschaeckel-198-19,_Russland,_bei_Charkow,_Heinrich Gelitten wird streng national: Heinrich Himmler (M.) besucht die Waffen-SS-Division »Das Reich«, April 1943

Am 10. Mai 1945, zwei Tage nach der Kapitulation der Wehrmacht, erhielt der Obergefreite Kurt Petzold von seinem Batteriechef den Befehl, in ein anderes Quartier umzuziehen. Petzold weigerte sich und erklärte: »Die Zeiten sind jetzt vorbei. Ich bin ein freier Mann. Ihr habt jetzt ausgeschissen. Ihr Nazihunde, ihr seid schuld an diesem Krieg. Ich werde bei den Engländern schon sagen, was ihr für Nazihunde seid, dann kommt meine Zeit.« Ein Feldgericht unter dem Vorsitz des Marineoberstabsrichters Hans Filbinger, der sein Amt selbst noch in einem britischen Kriegsgefangenenlager versah, verurteilte Petzold am 29. Mai 1945 zu sechs Monaten Gefängnis, weil er »ein hohes Maß an Gesinnungsverfall« gezeigt und zudem auch noch demonstrativ das Hakenkreuz von dem Hoheitsabzeichen seiner Mütze und seines Uniformrocks entfernt habe.

Petzold hatte sich geirrt: Er war kein freier Mann, und die Zeiten, die er meinte, waren keineswegs vorbei. Vom langen Nachleben des Faschismus erzählt jetzt der Sammelband »Die SS nach 1945«, den die Historiker Jan Erik Schulte und Michael Wildt herausgegeben haben. Die Autoren gehen zahlreichen Aspekten nach – den Ausreden der Täter, ihren Netzwerken, den verschleppten Ermittlungsverfahren, den personellen Kontinuitäten, der Geschichtsklitterung in Illustriertenserien, Büchern und Filmen, dem pornographischen Reizwert von SS-Symbolen in der populären Kultur, der Melange aus Naziideologie und anderem Wirrwarr in den Zirkeln von Okkultisten und Verschwörungstheoretikern, dem martialischen Heldenkult um die SS im Rechtsrock, der Propaganda neonazistischer Sektierer und manchem mehr.

Begünstigt wurde das unbehelligte Fortkommen vieler Mörder, die ihre SS-Uniform abgelegt hatten, von dem allgemeinen Bedürfnis in der BRD, die eigenen Leiden herauszustreichen oder schlicht und einfach einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. »Eine verbreitete Viktimisierungskultur gestattete es den Veteranen der Waffen-SS, sich schon seit den späten 1940er Jahren gemeinsam mit Spätheimkehrern, Vertriebenen, Flüchtlingen und Bombenopfern als Teil eines nationalen Leidenskollektivs zu verorten« (Karsten Wilke). Um noch reiner zu erscheinen, waren die Männer der Waffen-SS bestrebt, sich von den Wachmannschaften der Konzentrationslager und von der Gestapo zu distanzieren. Der einstige SS-Oberst-Gruppenführer Paul Hausser behauptete sogar, die Waffen-SS und Heinrich Himmler hätten sich im Krieg »auseinanderleben« müssen. Legenden dieser Art fanden große Resonanz. In der apologetischen Memoirenliteratur, schreibt Jens Westemeier, sei der Krieg »wie ein Karl-May-Abenteuer« dargestellt worden, und genau das war es, was der bundesdeutsche Michel lesen wollte.

Und der Bundeskanzler Konrad Adenauer erteilte ihm dazu seinen Segen: In der ersten Legislaturperiode gab er im Bundestag eine »Ehrenerklärung« für die Angehörigen der Waffen-SS ab. An Reputation verloren sie erst in den sechziger Jahren, als die Machtbastionen alter Nazis in Ämtern, Parteien und Redaktionen brüchig wurden und die BRD-Strafverfolgungsbehörden ihre Aufgaben allmählich ernster nahmen. In den Vernehmungen belasteten die Beschuldigten sich nach Möglichkeit nicht gegenseitig, sondern wohlweislich nur ihre bereits verstorbenen Kameraden, und sie konnten immer noch auf milde Urteile hoffen.

Auf einen besonders grotesken Umstand gehen Carl-Eric Linsler und Michael Kohlstruck ein. Sie sprechen von »der widersprüchlichen Einheit von Leugnung des Holocaust und einem ausdrücklichen Lob der SS für ihren Anteil an der Durchführung desselben«. Gemeint sind jene Narren, denen es gar nicht aufzufallen scheint, dass sie sich selbst Lügen strafen, wenn sie einerseits den Völkermord bejubeln und andererseits empört die »Auschwitz-Lüge« zurückweisen.

Im letzten Beitrag des Bandes untersucht Jennifer Zimmermann »die SS und die Scham im literarischen Werk von Günter Grass«. Bekanntlich trat Grass oft und gern als Gewissen der Nation in Erscheinung und räumte erst im hohen Alter ein, dass er als Siebzehnjähriger in der Waffen-SS gedient hatte. Seine Selbstauskünfte zu dieser Affäre waren teils wolkig, teils larmoyant und teils aggressiv rechthaberisch, und vielleicht hätte es ihm gut gefallen, was Zimmermann über ihn schreibt: »Seine gesamte künstlerische Produktion ist durchdrungen von der Erinnerung an den Nationalsozialismus und den damit verbundenen Scham- und Schuldfragen. Vor allem die Verklammerung unterschiedlicher Schamregister ist für Grass’ Schreiben spezifisch und tritt bei ihm so intensiv auf wie bei keinem anderen Autor der deutschen Nachkriegsliteratur.«

Die Verklammerung unterschiedlicher Schamregister: Kein Schriftsteller, der diesen Namen verdient, würde seine eigene Arbeit so beschreiben. Hat man jedoch das verschwiemelte Bekenntnisbuch »Beim Häuten der Zwiebel« von Grass gelesen, muss man sagen: Ja, so ist es. Er hat darin unterschiedliche Schamregister verklammert, und zwar so geschickt, dass am Ende niemand mehr weiß, wo vorne und wo hinten ist. Insofern kann man Zimmermann zu ihrer Formulierung nur beglückwünschen.