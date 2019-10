Wo der Einsame haust

Arno Declair/Deutsches Theater Berlin Niemand ist unschuldig: Neoptolemos (Niklas Wetzel, l.) und Philoktet (Edgar Eckert)

Erstmal den Laubbläser anwerfen und über die Bühne damit. Entsprechend den meteorologischen Verhältnissen außerhalb des Theaters sieht es in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin aus. Herbstlich gefärbte Blätter bedecken den Boden. Einmal beiseite gepustet, werden rostige Gitter sichtbar, unter denen es noch weiter nach unten geht (Bühne Mitra Nadjmabadi). Das beliebte Lärmgerät befindet sich in den Händen des jungen Kriegers Neoptolemos. Der tapst in einem stilisierten Tarnanzug (Kostüme Lea Søvsø) über die Bühne. Und pustet Laub.

In Heiner Müllers »Philoktet« ist Neoptolemos im Anhang von Odysseus auf der Insel Lemnos gelandet, um den zehn Jahre zuvor dort von dem Listenreichen mit hässlicher Fußwunde ausgesetzten Philoktet wieder für den Feldzug gegen Troja einzusammeln. Kein einfaches Unterfangen. Nicht nur dürfte Philoktet, der von seinem Glück noch nichts weiß, wenig erfreut sein, dem alten Widersacher zu begegnen, zudem ist auch Neoptolemos Odysseus nicht allzu wohlgesonnen, nachdem sich dieser kurzerhand die Rüstung seines erschlagenen Vaters Achilles angeeignet hat. Wer hier wem als erstes den Schädel einschlagen wird, mag man sich fragen. Doch entspinnt sich eine furiose Auseinandersetzung mit Worten, die »Philoktet« zu einem der besten Stücke deutscher Sprache macht. Inszeniert hat es der Regisseur Amir Reza Koohestani.

Was in »Philoktet« geschieht, findet in Worten statt. Die drei Figuren ringen miteinander, keiner kann allein gewinnen. Sie sind aufeinander angewiesen, verfolgen aber unterschiedliche Ziele. Odysseus, gespielt von Jörg Pose, ist der zynische Feldherr, der am schnellsten auf die Veränderung der Lage zu reagieren vermag. Ob er Philoktet tot oder lebendig bekommen kann, ist ihm letztlich egal. Der von Edgar Eckert gespielte Philoktet hingegen ist zerrissen zwischen seinem unbändigen Wunsch nach Rache und dem nicht weniger starken Bedürfnis, die von Geiern vollgeschissene einsame Insel zu verlassen. Niklas Wetzel gibt den Neoptolemos, einen Idealisten, der mit großen Taten aus dem Schatten seines Vaters und Odysseus’ treten möchte.

Dass Philoktet und Neoptolemos wohl am ehesten gemeinsam handeln könnten, es aber nicht tun, verdeutlicht die Regie mit einer eisernen Kette, die beide aneinander bindet, derweil sie in unterschiedliche Richtung streben. Philoktet löst das Band und begibt sich wieder in die Bühnenunterwelt, verfolgt von einer Kamera. Neoptolemos wird ihn am Ende erschlagen – aus Staatsräson. Immerhin muss Troja noch in Schutt und Asche gelegt werden. »O wär’ ich keinen Schritt gegangen auf dem Weg, der mit mir selber mich entzweit«, ruft er aus. Aber da ist es längst zu spät. Ein Modell sei das Stück, nicht Historie, so Müller, das »Negativ eines kommunistischen Stücks«. Es zeigt die Fatalität von Politik unter herrschenden Zwängen.

Ist »Philoktet« eine Tragödie? Oder eine Farce? Für den Prolog wird vermerkt, dass unter der Clownsmaske der Tod zum Vorschein kommt. Darüber setzt sich die Regie hinweg, was nicht weiter schlimm wäre, wenn der Prolog, den Müller als die »Nabe des Stücks« bezeichnete, nicht völlig untergehen würde. Doch das tut er. Auch der Kampf mit und durch die Sprache, das Spiel mit der List und das Ringen um Überzeugung findet zunächst keinen Ausdruck. Odysseus und Neoptolemos stehen wie verloren auf der Bühne, die Worte fallen ihnen eher kraftlos aus dem Mund, als dass sie zu einer Haltung oder einer Bewegung würden. Der Schlagabtausch gerät recht harmlos.

Erst mit dem Auftritt von Eckert als Philoktet ändert sich das, seine Präsenz und Körperlichkeit verbindet er mit einem Spiel, das zwischen abgründiger Verzweiflung, listigem Verhör und knospender Hoffnung eine Figur entstehen lässt, der man mit Interesse und Faszination zu folgen bereit ist, auch in den düsteren Bunker unter die Bühne, wo der Einsame haust. Es gibt keine positive Moral in dem Stück, nur belogene Lügner und unterworfene Unterwerfer. Unschuldig ist niemand, und doch sind sie zugleich gefangen in einer Zwangslage, aus der sie nur gemeinsam entkommen könnten. Um dem Begriff des Individuums gerecht zu werden, muss sich der Einzelne zunächst negieren. Koohestanis »Philoktet« verzichtet glücklicherweise auf platte Aktualisierungen und vertraut auf das Modell. Und doch findet die Inszenierung in den eineinhalb Stunden Dauer nicht vollends zu der Kraft und Intensität, die in dem Stück angelegt sind.