Rekordmanöver an NATO-»Ostflanke«

Czarek Sokolowski/AP/dpa Soldaten der US-Streitkräfte (r.) und der polnischen Armee bei einer »Willkommens-Zeremonie« (Zagan, 12.1.2017)

Die Bundesrepublik dient der NATO seit der Expansion des Kriegsbündnisses an die russische Grenze als logistisches Transitland zur Truppenverlegung an die »Ostflanke«. Für das kommende Jahr ist das Manöver »Defender 2020« unter Leitung des US-Militärs als größtes seiner Art seit 25 Jahren angekündigt. Teilnehmen sollen neben der BRD noch 15 weitere Paktstaaten. Dies hat einem Bericht der Deutschen Presseagentur vom Mittwoch zufolge das Bundesministerium der Verteidigung den Obleuten der Bundestagsfraktionen im Verteidigungsausschuss mitgeteilt.

Mit der Kriegsübung »Defender 2020« würden die US-Streitkräfte die Verlegung einer Division trainieren, heißt es in dem Schreiben, das der dpa vorliegt. Nach US-Berichten sollen dabei bis zu 20.000 Soldatinnen und Soldaten verlegt werden. Zwischen April und Mai würden die Truppen mit Unterstützung der Bundeswehr durch die BRD geführt. Dazu seien drei sogenannte Convoy-Support-Zentren für die Marschkolonnen und der Aufbau einer Tankanlage auf dem Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide geplant. Das Bundesheer beteilige sich zudem »in den Bereichen Kampf, Kampfunterstützung und Führung«.

Ziel des Manövers sei es, »sicherzustellen, dass die entsprechenden Verfahren im Krisenfall funktionieren«, wie die Nachrichtenagentur aus dem Papier des Ministeriums zitierte. Die Bundesrepublik habe ein wesentliches Interesse, unter Beweis zu stellen, dass es als »Drehscheibe und Transitland« eine zentrale Rolle in der NATO erfülle und damit einen »substanziellen Beitrag« für die »gemeinsame europäische und euroatlantische Sicherheit« leisten könne.

Eine zentrale Rolle bei der Koordination der Truppenverlegung für »Defender 2020« kommt dem von der Bundeswehr jüngst aufgebauten NATO-Kommando für schnelle Truppen- und Materialtransporte (Joint Support Enabling Command, JSEC) mit Sitz in Ulm zu (siehe jW vom 17.9.). Dessen Einrichtung war 2018 auf Vorschlag der Bundesregierung von den Verteidigungsministern aller NATO-Staaten beschlossen worden. Dem JSEC sollen künftig 272 Offiziere und Soldaten angehören, im »Krisenfall« bis zu 600 – dann jeweils zur Hälfte Personal aus Deutschland und den anderen NATO-Staaten insgesamt. Das Kommando in Ulm soll mit einem Pendant in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia kooperieren. Dieses sei für rasche Truppen- und Materialverlegungen über den Atlantik zuständig, Ulm für die gleiche Aufgabe in Europa, wie laut dpa-Bericht vom 17. September der JSEC-Befehlshaber, Generalleutnant Jürgen Knappe, erklärte. Seitdem habe das Ulmer Kommando die erste Stufe der Einsatzbefähigung erreicht, wie die NATO damals mitteilte.

Das für das kommende Jahr geplante Großmanöver hatte United States Secretay of the Army Ryan McCarthy als eine kleinere Version der großangelegten »Reforger«-Übungen (Return of Forces to Germany, Rückkehr von Streitkräften nach Deutschland) während des Kalten Krieges beschrieben, wie das US-Nachrichtenportal breakingdefense.com am 13. Juni berichtete. Die US-Streitkräfte hatten bereits im Frühjahr ihre Absicht hinter der Kriegsübung erklärt. So schrieben in einem am 1. April auf der Internetseite der US-Army veröffentlichten Artikel Lt. Col. Edward A. Fraser und Command Sgt. Major Robert V. Abernethy, dass das Großmanöver der 7. Armee – US-Army Europe (USAREUR) – als Demonstration ihrer Fähigkeiten diene, in kurzer Zeit eine ganze Division im »Europäischen Theater« zu verlegen. Diese Übung, die größte seit 25 Jahren, werde demnach Staffelungen von Einheiten über der Brigade in der operativen Kriegsführung und der damit verbundenen Aufrechterhaltung testen.