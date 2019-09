Lufthansa kündigt kämpferischem UFO-Gewerkschafter

Silas Stein/dpa Lufthansa betreibt gewerkschaftsfeindliche Personalpolitik

Frankfurt am Main: Der Lufthansa-Konzern hat den früheren Chef der Flugbegleitergewerkschaft UFO, Nicoley Baublies, fristlos gekündigt. Das bestätigten am Montag der Betroffene selbst sowie UFO-Chef Daniel Flohr. Zuvor hatte Der Spiegel darüber berichtet. Die Lufthansa erklärte, dass man zu personalvertraglichen Angelegenheiten grundsätzlich keine Stellung nehme. Baublies selbst kündigte an, umgehend eine Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht Frankfurt einzureichen.

Baublies wird demnach vorgeworfen, in einer ungenehmigten Nebentätigkeit als Berater für seine Gewerkschaft tätig gewesen zu sein. Dazu war der frühere Kabinenchef auch schon einmal abgemahnt worden. UFO-Chef Flohr meinte dazu, dass dieser Vorwurf nach über zehn Jahren engagierter Gewerkschaftsarbeit Baublies’ »sehr schwer zu verstehen« sei. Gewerkschafter vermuten eine persönliche Kampagne des Unternehmens gegen Baublies, der 2015 einen Streik des bis dahin wenig kämpferischen Kabinenpersonals der Lufthansa angeführt hatte. (dpa/jW)