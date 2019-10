Spanischer Oktober

Concern Illustrated Daily Courier - Illustration Archive/ Narodowe Archiwum Cyfrowe, Poland Von der Guardia Civil gefangene Revolutionäre in Branosera (Oktober 1934)

Zwei Wochen Sozialismus in Asturien. Die Produktionsmittel waren kollektiviert, die Entscheidungen wurden in Versammlungen getroffen. Auf den Barrikaden der Regionalhauptstadt Oviedo wurde für eine neue Ordnung gekämpft. Die Soldaten, die den Aufstand letztlich niederschlugen, sollten sich zwei Jahre später an der Seite Francisco Francos gegen die Republik erheben. Warum gingen die Bergarbeiter auf die Barrikaden, während in anderen Regionen Spaniens der Aufruf zum Generalstreik der Gewerkschaft UGT ungehört blieb?

Mit der Ausrufung der Zweiten Republik am 14. April 1931 war zum ersten Mal in der Geschichte Spaniens eine Organisation der Arbeiterbewegung, der Partido Socialista Obrero Español (PSOE), an der Regierung beteiligt. Es folgten zwei Jahre, in denen die regierende republikanische-sozialistische Koalition eine Reihe von Verbesserungen die Werktätigen einführte. Doch diese Maßnahmen reichten nicht aus, die Auswirkungen der großen Krise von 1929 zu beseitigen. Auf der anderen Seite weigerte sich die Oligarchie beharrlich, die Reformen der Regierung umzusetzen. So bestanden die Konflikte vor allem zwischen den Großgrundbesitzern und den kleinen Pachtbauern fort.

Während PSOE und die Gewerkschaft UGT als Stütze der Regierung fungierten, verfolgten die Anarchosyndikalisten bald eine Strategie des Aufstands, die allerdings kaum dem Ziel eines libertären Kommunismus dienlich war, sondern zu etlichen Verhaftungen führte, im Januar 1933 beim Aufstand von Casas Viejas bei Cádiz mehre Tote forderte und die eigene Organisation, die CNT, erheblich schwächte.

Die Basis des PSOE hatte derweil ein immer geringeres Interesse daran, dass ihre Partei weiterhin Teil der Regierung blieb. Ende 1933 wurden die Sozialisten schließlich aus ihren Ämtern gedrängt. Kurz zuvor hatte Francisco Largo Caballero, da noch Arbeitsminister und einer der angesehensten Führer der sozialistischen Massen, eine Strategie des Aufstands übernommen, die er erstmals in der Sommerschule der sozialistische Jugend 1933 erklärte: »Ich war vor der Ausrufung der Republik der Ansicht, dass es nicht möglich sei, eine sozialistische Arbeit in der bürgerlichen Demokratie zu leisten. Sollte ich daran in den vergangenen zwanzig Monaten in der Regierung der Republik irgendwelche Zweifel gehabt haben, so kann ich heute sagen, dass es unmöglich ist, eine sozialistische Arbeit in einer bürgerlichen Demokratie zu leisten.«

Damit war der bevorstehende Bruch mit dem linksbürgerlichen Partido Republicano Radical (PRR), schon angedeutet. Der PSOE trat bei den Wahlen im Dezember 1933 allein an, das linksrepublikanische Lager erlitt eine gravierende Niederlage und der PRR regierte fortan mit Unterstützung der rechten Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) mit José María Gil-Robles y Quiñones an der Spitze.

Die Reaktionen auf den Wahlausgang ließen nicht lange auf sich warten. Die CNT startete ihren letzten revolutionären Aufstandsversuch, und der PSOE hatte für den Moment, in dem die Rechte Teil der Regierung würde, ebenfalls einen Aufstand angekündigt. Die Sozialisten bildeten daraufhin Verbindungskomitees zwischen ihren drei Organisationen (Partei, Gewerkschaft und Jugend) und begannen, Waffen zu horten. In diese Zeit fiel auch die bekannteste Episode der Aufstandsvorbereitung, die Landung der mit Waffen beladenen »Turquesa«, die die portugiesische Opposition gegen die Salazar-Diktatur nach Spanien entsandt hatte. Die Ankunft des Schiffs wurde indessen von der Guardia Civil überwacht, die Ladung konfisziert.

Die Vorbereitungen blieben halbherzig. Die Leitung des PSOE hatte die Führung eines revolutionären Aufstands nie ernstlich im Sinn, befleißigte sich bestenfalls eines Verbalradikalismus. Alleine zu schwach, kam eine engere Zusammenarbeit mit den übrigen Organisationen der Arbeiterbewegung nur in Asturien zustande, wo die Anarchosyndikalisten »kooperativer« auftraten als im Rest des Landes. Dort, im Norden Spaniens, wurde der Slogan »Vereinigung der proletarischen Brüder« (Unión de hermanos proletarios) zeitweilig Wirklichkeit. In den übrigen Teilen Spaniens war eine solche Zusammenarbeit unmöglich; die von der CNT angeführten Aufstände blieben isoliert, etwa im Fall der Bergleute von Huelva oder der Bauern von Navarra. In Katalonien riefen die Nationalisten unter Lluís Companys i Jover eine unabhängige Republik aus und bildeten in Barcelona eine provisorische Zentralregierung für die neue Föderative Republik Spanien – diese hielt sich nur zehn Stunden, nachdem die Streitkräfte das Gebäude der Generalitat bombardiert hatten.

Schon im Januar 1934 hatte Caballero gesagt: »Die Würfel sind gefallen, Partei und Unión General (UGT) haben sich darauf geeinigt, eine revolutionäre Bewegung mit einem spezifischen Programm zu schaffen, um die Führung gegen die reaktionären Machenschaften zu übernehmen.« Der Zeitpunkt des Widerstands war am 4. Oktober 1934 gekommen, als die rechte CEDA Teil der Regierung wurde und die UGT den Generalstreik ausrief. Auf der Titelseite von El Socialista war an diesem Tag zu lesen: »Heute wird die Krise gelöst werden. Die Schwere des Augenblicks verlangt von euch eine absolute Unterordnung unter die Pflichten, die das gesamte Proletariat sich selbst auferlegt hat. Der Sieg ist ein Verbündeter der Disziplin und der Festigkeit.«

Dieser Slogan war das Signal zum Aufstand der asturischen Bergleute. In mehreren Bergbaustädten versammelten sich bewaffnete Gewerkschafter. Der Aufstand begann am Abend des 4. Oktober. Die Bergleute besetzten mehrere Städte, griffen die örtlichen Kasernen der Guardia Civil und Guardia de Asalto an und besetzten diese. Am folgenden Tag machten sich mehrere Kolonnen der Bergleute auf den Weg nach Oviedo, der Provinzhauptstadt. Mit Ausnahme von zwei Kasernen, wo die Kämpfe mit den Regierungstruppen andauerten, war die Stadt ab dem 6. Oktober unter der Kontrolle der Arbeiter, die eine asturische Sozialistische Republik ausriefen. Die Bergleute besetzten weitere Städte, vor allem das große industrielle Zentrum La Felguera. Fabriken und Felder wurden enteignet und gemeinschaftlich geführt und bestellt. Zur Verwaltung wurden Komitees gewählt. Die »revolutionäre Gewalt« der Bergleute brachte mit sich, dass einige Dutzend Priester, mehrere Vorarbeiter und einige Mitglieder jener katholischen Gewerkschaft getötet wurden, mit denen die Unternehmer gegen Sozialisten und Kommunisten vorgegangen waren.

Die erbitterten Kämpfe um Oviedo dauerten bis zum 19. Oktober an. An diesem Tag ergaben sich die Arbeiter einer Armee, die schärfste Repression ausübte. 1.100 Aufständische waren am Ende tot, 2.000 verwundet, andere wurden verfolgt, gefoltert, verschleppt und inhaftiert – und zwar bis Februar 1936, als die Volksfront die Wahlen gewann und eine Amnestie verfügte. Das brutale Vorgehen der Regierungstruppen kann als Vorschein und als Vorbereitung darauf gelten, was zwei Jahre später infolge des faschistischen Aufstands und dann der fast 40jährigen Franco-Diktatur geschah.

Übersetzung: Carmela Negrete