Der Bart ist ab – oder fast

Neulich auf der Autobahn. Im Radio singt Marc Bolan (T. Rex) mit zarter Stimme Sätze wie »Press the button of world peace and wipe out / Everything but the moon«, oder: »All the death in my house / Makes it easy to shop online / Where the signal is strong / And the tech flows like wine«, dazu noch zuckersüß der Refrain auf japanisch: »Kantori ongaku / Shikata ga nai«, während die Musik unentschieden, aber schlicht grandios irgendwo zwischen Bossa Nova, Pop und Yacht Rock segelt.

Was uns das sagt? Devendra Banhart meldet sich mit einem neuen Album zurück. Seit »Ape in Pink Marble« sind wir alle drei Jahre älter geworden, haben, ehrlich gesagt, nicht häufig genug an ihn gedacht, um ihn als vermisst zu melden, aber jetzt, mit »Kantori Ongaku«, was auf japanisch soviel wie Countrymusik bedeutet, hat er uns gleich wieder am Haken. Mit dem programmatisch unberechenbaren und hakenschlagenden Weird Folk, der kurz nach der Jahrtausendwende und neben Banhart mit Musikerinnen wie CocoRosie, Animal Collective, Joanna Newsom oder Antony and the Johnsons nachdrücklich begeisterte, hat Banhart 17 Jahre später allerdings kaum noch etwas zu tun. Vielmehr scheint der US-Amerikaner mit den venezolanischen Wurzeln in einen Zauberkessel voller barockem Pop, Tropicalia oder eben Yachtrock mit Saxophon-Soli, Vibraphon und diversen Streichern gefallen zu sein, so fein ziseliert und abwechslungsreich geben sich die Instrumentierungen und Arrangements seines nunmehr zehnten Albums »Ma«, das vor kurzem auf dem supergeschmackvollen »Nonesuch«-Label erschienen ist.

Indes sollte man sich von der spielerischen Eleganz des Albums nicht aufs Glatteis führen lassen und reflexartig Oberflächlichkeit bemängeln. Banhart wählt zwar die direkte Ansprache an den Hörer bereits im Opener »Is This Nice?«, wenn er fragt: »Would you like me to sing this song?«, aber medientheoretisch ist das natürlich nur ein rhetorischer Kniff, der Intimität herstellt, um über bestimmte Themen wie eben Mütterlichkeit, Liebe, Herkunft, Spiritualität, Tod und Verlust zu sprechen. Mit doppelbödiger Verbindlichkeit, denn später wird er noch relativierend singen: »Words tend to mean the most in songs that are just music / Do you ever think that colors say / ›Hey, who’s your favourite human?‹« Aber bis es soweit ist, singt Banhart in vier Sprachen (Englisch, Japanisch, Spanisch, Portugiesisch) in Stimmlagen, die mal, wie bereits gesagt, an Marc Bolan, mal an Leonard Cohen, mal an Paddy McAloon, mal an Donovan und mal an Caetano Veloso gemahnen.

Dieses schillernde Spiel mit Referenzen passt bestens zu dem eigentümlichen Humor, der Banhart zu eigen ist, wenn er sich kurzerhand eine Zeile bei Carole King »borgt«, zugibt, dass sein »Free Tibet«-T-Shirt »made in China« ist und seine Verbeugung vor Haruomi Hosono (Yellow Magic Orchestra) verpackt, indem er dessen legendären Textfremdkörper »Country Music« ins Japanische rückübersetzt. Der in »TV-Dialogen« träumt und nichts mehr fürchtet als »Humanity«. Nicht zu vergessen der Auftritt von Folkikone Vashti Bunyan beim finalen »Will I See You Tonight?« Schaut man sich dann noch ergänzend seine neuesten Musikvideos an, die er im Zusammenhang mit »Ma« veröffentlicht hat, bildet sich die Komplexität der Dialektik von Banharts erklärter Verbindlichkeit bei verschmitzter Doppelbödigkeit idealiter ab. Hier eine Verbeugung vor seiner Kindheit in Venezuela, da ein Ausflug nach Nepal und schließlich ein Spiel mit surrealer Traumlogik inklusive Haarfetisch und Tortenschlacht. Und ohne Bart sieht Devendra Banhart auch ein wenig aus wie Max Müller (Mutter). Vergleiche das Video zu »Taking a Page«! Fürwahr, ein reich gedeckter Tisch!