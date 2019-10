Trump macht Grenell zu »Serbien-Gesandten«

Washington. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, wird auch Beauftragter von US-Präsident Donald Trump für Serbien und das Kosovo. Das Weiße Haus teilte am Donnerstag mit, Trump habe den 53jährigen als Sondergesandten für Belgrad und Pristina nominiert. Er soll das Amt zusätzlich zu seinem Botschafterposten in Berlin ausüben.

Das Kosovo hatte 2008 einseitig seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. (AFP/jW)