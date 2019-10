»Ein Versuch, Kulturschaffende wirtschaftlich zu schädigen«

Christoph Soeder/dpa Jan »Monchi« Gorkow von Feine Sahne Fischfilet beim Open-Air-Konzert in der Zitadelle Spandau (Berlin, 23.8.2019)

Am 23. August fand ein Konzert der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet in der bezirkseigenen Zitadelle Spandau in Berlin statt, das nicht nur in der Lokalpolitik für einige Aufregung sorgte (siehe jWvom 30. September). Das Ergebnis: Sie als Veranstalter dürfen besagten Ort nicht mehr bespielen. Wie kam es dazu?

Wir haben diese Nachricht mit Erstaunen aufgenommen, weil der Ablauf des Konzerts mit knapp zehntausend Gästen vollkommen reibungslos war. Es gab keine Pannen oder sicherheitsrelevante Vorfälle. Auch der Chef der mit dem Veranstaltungsort verbandelten Security hatte zu mir gesagt, es sei eines der friedlichsten und einsatzärmsten Konzerte der Saison gewesen.

Wie erklärt sich dann die spätere Aufregung?

Dazu muss man wissen, dass die Spandauer Bezirksverordnetenversammlung, kurz BVV, schon lange vor dem Konzert über einen Antrag der AfD diskutiert hatte, das Event zu untersagen. Alle anderen BVV-Fraktionen stimmten gegen diesen Antrag, auch die der CDU. Jetzt aber lässt sich die CDU und ihr Bezirksstadtrat Gerhard Hanke vor den Karren der AfD spannen: Angebliche Sicherheitsmängel während des Konzerts werden im Nachhinein vorgeschoben, um unliebsame Inhalte künftig in die Schranken weisen zu können. Das alles geschieht vor dem Hintergrund, dass auf der anderen Seite nicht nur die AfD die Räume der Zitadelle mietet, sondern auch rechte Vereine oder die Junge Freiheit.

Ihnen wird Vertragsbruch vorgeworfen, unter anderem, weil vor dem Konzert eine nicht zulässige parteipolitische Veranstaltung stattgefunden haben soll. Von welcher Partei ist da die Rede?

Eine solche gibt es nicht. Im Vorfeld war überlegt worden, begleitend zu dem Konzert eine Podiumsdiskussion mit lokal aktiven Antifaschistinnen und Antifaschisten sowie Geflüchteten auf die Beine zu stellen. Dafür wollte man uns in der Zitadelle aber keine Räume geben. Man sagte uns, das sei alles nicht gewünscht. Die Band entschied sich in der Folge dafür, eine ausführlichere Anmoderation ihres Konzertes mit zwei Bandmitgliedern sowie Freunden und Experten auf der Hauptbühne zu organisieren. Dort wurde zu den Themenkomplexen AfD und Strategien der Raumergreifung von rechts gesprochen. Dies ist der Stein des Anstoßes und geht den im Bezirk Verantwortlichen gegen den Strich. Wir vom Festsaal Kreuzberg hatten aber keinerlei Einfluss auf diesen Teil der Veranstaltung. Ich kann der Band nicht vorschreiben, welche Songs sie spielen und was sie dazwischen sagen sollen. Weil wir als Veranstalter nicht den Willen der CDU exekutieren, wurde uns ein Verbot ausgestellt.

Auch andere Vorwürfe wurden im Nachhinein geäußert. Worum geht es dabei?

Es hieß zum Beispiel, die Band habe Glasflaschen mit Bier von der Bühne aus ins Publikum verteilt. Statt dessen gab es aber – wie bei allen Feine-Sahne-Konzerten – geöffnete Plastikbierflaschen für die Besucher. Das hat bislang noch nie jemanden gestört. Zudem wurde behauptet, es habe ungenehmigte Pyrotechnik gegeben. Auf der Bühne – unserem Einflussbereich – gab es allerdings nur genehmigte pyrotechnische Effekte. Richtig ist, dass im Publikum Pyrotechnik gezündet worden ist. Wie bei vielen Konzerten von Rockbands schmuggeln manche Gäste kleinere bengalische Feuer durch den Einlass. Für diesen Fall gab es auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Allerdings wurde die für die Einsatzkontrollen verantwortliche Security durch die Zitadelle beauftragt, das lag somit nicht in unserer Verantwortung.

Was lässt sich aus diesem Zusammenspiel von CDU und AfD auf Berliner Bezirksebene lernen?

Zunächst einmal besorgt uns, dass vermehrt versucht wird, Menschen, die bestimmte politische Inhalte transportieren, mundtot zu machen und Kulturschaffende wirtschaftlich zu schädigen. Wichtig ist es, ein großes Netzwerk zu spannen, Öffentlichkeit herzustellen und zu versuchen, das eigene Handeln juristisch wasserdicht zu machen.