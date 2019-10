Wirtschaft im Abschwung

Arne Dedert/dpa Man kann sich alles schönmalen: Experten gehen für dieses Jahr von einem Wachstum des BIP von 0,5 Prozent aus

Von der Bundesregierung beauftragte Wirtschaftsforscher blicken nach Ansicht verschiedener Berichterstatter skeptisch auf die deutsche Konjunktur. Dabei scheint es eher, dass in den »führenden Wirtschaftsforschungsinstituten« Optimisten sitzen. Gehen die Experten doch für dieses Jahr wie bereits gemeldet von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5 Prozent aus. Immerhin erwarten sie eine »Industrie in der Rezession«, wie es in dem von ihnen am Mittwoch vorgestellten Herbstgutachten hieß.

Gründe für den so oder so wenig verheißungsvollen Ausblick seien die anhaltenden Handelskonflikte und die Unsicherheit hinsichtlich der Auswirkung des Austritts Großbritanniens aus der EU (»Brexit«). Zugleich liebäugeln die Ökonomen mit einer höheren Schuldenaufnahme, denn sie stellten das Festhalten der Haushaltspolitiker an der »schwarzen Null« in Frage.

In ihrem Frühjahrsgutachten hatten die Forscher für 2019 noch einen BIP-Zuwachs von 0,8 Prozent vorausgesagt. Dabei scheint angesichts einer möglicherweise bereits eingetretenen »technischen« Rezession (Sinken der Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen) auch die reduzierte Prognose mutig zu sein. Im zweiten Quartal 2019 war das deutsche BIP bereits zurückgegangen. Bleibt also nur, die »Aufbereitung« der Zahlen des vergangenen dritten Quartals abzuwarten – und zu schauen, was die Statistiker daraus zaubern.

Auch für 2020 senkten die Forscher ihre Prognose von 1,8 Prozent auf nun noch 1,1 Prozent. Die Gründe dafür lägen in erster Linie in der Industrie, denn seit Mitte vergangenen Jahres sei die Produktion rückläufig. Und das alles schlägt auf den Arbeitsmarkt durch: Auch der Beschäftigungsaufbau verliere an Fahrt, heißt es euphemistisch. In diesem Jahr rechnen die Forscher mit 380.000 neuen Stellen, in den kommenden beiden Jahren mit jeweils 120.000 und 160.000 neuen regulären Arbeitsverhältnissen. Dennoch: Die Arbeitslosenquote werde sich 2020 von derzeit fünf auf 5,1 Prozent erhöhen.

Gestützt werde die Konjunktur von der Finanz- und Geldpolitik. Trotz der rückläufigen Wirtschaftsleistung könne deshalb derzeit nicht von einer »tiefen Konjunkturkrise« gesprochen werden. Zwar schramme Deutschland an der Rezession vorbei, befinde sich aber jetzt und in absehbarer Zukunft nicht im Abschwung. Daher sehen die Forschungsinstitute nach eigenen Angaben derzeit »keine Notwendigkeit für ein umfangreiches Konjunkturpaket«. Ein »Festhalten an der ›schwarzen Null‹ als Selbstzweck« wäre allerdings »grundfalsch« und sei keine vernünftige Wirtschaftspolitik, mahnten die Experten.

Die Gemeinschaftsdiagnose der Institute wird zwei Mal jährlich vorgestellt. Beteiligt sind neben dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) das Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) in München, das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel, das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) sowie das RWI Essen. (AFP/jW)