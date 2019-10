Stichwortgeber Johnson

ANDY RAIN/EPA/DPA Die »Britain First«-Gruppe fordert die Streichung von Sozialleistungen für Migranten (London, 19.3.2016)

Neben den »Sicherheitsorganen« der Vereinigten Staaten, auf europäischer Ebene und in der Bundesrepublik haben seit einigen Wochen auch Scotland Yard, der Inlandsgeheimdienst MI5 und andere Teile des britischen Staatsapparats die »terroristische Bedrohung« durch die »extreme Rechte« für sich entdeckt. Vom MI5 ist seit neuestem zu hören, dass rechte Aktivisten »eine große Bedrohung für die nationale Sicherheit seien«. Besonders sorgen sich die britischen Staatsschützer, dass Faschisten zunehmend ähnliche Organisationsmodelle wie dschihadistische Gruppen anwenden würden.

Der konservative Premierminister Boris Johnson hätte, so scheint es, gegen »ein bisschen Terror« auf britischen Straßen nicht allzuviel einzuwenden. Zumindest beschwören er und seine Gefolgsleute diese Möglichkeit geradezu herauf. Am Wochenende verbreitete die Konservative Partei die Botschaft, dass eine Verzögerung des EU-Austritts über den 31. Oktober hinaus zu »Riots« und Anschlägen führen könnte. Als Reaktion äußerten Rechte eine Reihe von Bürgerkriegsphantasien auf verschiedenen Onlinekanälen. Am Montag gipfelte das Ganze in Berichten von Tageszeitungen wie der Daily Mail über Pläne im konservativen Lager, in den kommenden Wochen aufgrund der angeblichen Gefahr von Unruhen den Notstand auszurufen. Dies hätte aus der Sicht der Regierung den zusätzlichen Vorteil, dass man in einen »harten Brexit« hineinsegeln könnte, ohne dass das Parlament Möglichkeiten bekommt etwas daran zu ändern.

Zu befürchten seien vor allem Unruhen, die sich an den Protesten der »Gelbwesten« in Frankreich orientieren, wie Regierungsquellen in britischen Zeitungen zitiert werden. Tatsächlich gab es in den vergangenen Monaten immer wieder »Gelbwesten«-Aktionen kleiner faschistischer Gruppen wie »Britain First«, die sich ironischerweise vor allem gegen Streikposten der EU-kritischen Transportarbeitergewerkschaft RMT richteten. Aufgrund ihrer offenen Gewerkschaftsfeindlichkeit fanden sie aber kaum Zuspruch in der Bevölkerung.

Bereits seit dem »Brexit«-Referendum nahm die rechte Gewalt zu. In der Endphase des Wahlkampfs wurde im Juni 2016 die Labour-Abgeordnete Joanne Cox durch einen Sympathisanten von »Britain First« ermordet. Von 2016 bis 2017 haben sich »Hassverbrechen« gegen muslimische religiöse Einrichtungen laut Polizeiangaben verdoppelt. Derzeit sorgen Onlinedrohungen gegen den Polizeichef der Grafschaft West Midlands für Furore. Laut verschiedenen Medienberichten kursieren Todes- und Angriffslisten, auf denen eine Reihe von Polizeigebäuden aufgezählt sind.

Der Organisationsgrad britischer Faschisten ist derzeit relativ schwach. Nur selten gelingt die erfolgreiche Mobilisierung größerer Massen. Hier war in der Vergangenheit der unter anderem von US-amerikanischen Strukturen rund um den ehemaligen Präsidentenberater Stephen Bannon gesponserte, ehemalige Fußballhooligan Stephen Yaxley-Lennon – der unter dem Namen Tommy Robinson auftritt – erfolgreich. Zu von ihm organisierten Aufmärschen der »English Defence League« und neuerdings der »Democratic Football Lads Alliance« konnten teilweise Tausende mobilisiert werden.

Allerdings gibt es immer wieder breiten antifaschistischen Widerstand. Als im August 2015 die inzwischen als terroristische Organisation verbotene Gruppe »Nationalist Action« einen »Marsch der weißen Männer« durch Liverpool organisieren wollte, kam sie nur einige Meter weit, bevor sie sich aufgrund der Anwesenheit zahlreicher Gegendemonstranten in den Hauptbahnhof zurückziehen musste.

Ginge es nur um diese Gruppen alleine, sie wären kaum eine Gefahr. Ihre potentielle Schlagkraft entwickeln sie einerseits aus der desolaten sozialen Lage in Großbritannien und der sich immer stärker radikalisierenden Rhetorik des konservativen Lagers. So ist inzwischen Premierminister Johnson einer der wichtigsten Stichwortgeber für die radikale und faschistische Rechte Großbritanniens. Seine Rede von den »verräterischen Parlamentariern«, die er zur Durchsetzung des »Brexit« gemeinsam »mit dem Volk« bekämpfen wolle, wird gerne in den »sozialen Medien« von Yaxley-Lennon und anderen aufgegriffen. »Wir stehen hinter dir, Boris«, schreiben sie dann auf Facebook und Twitter, um anschließend Morddrohungen gegen politische Gegner aus der Labour-Partei und den Gewerkschaften auszusprechen.

Es besteht durchaus ein Risiko, dass es aus dieser Atmosphäre heraus zu Anschlägen auf Personen kommen kann. Beispiele gab es in der jüngeren Vergangenheit Großbritanniens genug. So zündete der Neonazi David Copeland zwischen dem 17. und 30. April 1999 drei Nagelbomben an verschiedenen Orten in London, deren Ziele Menschen aus den schwarzen, bengalischen und den LGBT-Communities waren. Diese Anschlagsserie kann als Vorbild des NSU-Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße am 9. Juni 2004 gewertet werden. Interessant ist auch, dass Gruppen wie »National Action« sich explizit auf Organisationen wie den »Islamischen Staat« beziehen, deren Formen des gegen Menschenmassen gerichteten Terrors man kopieren möchte. In von der Gruppe veröffentlichten Materialien war auch von einem »weißen Dschihad« die Rede.