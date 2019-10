»Aufrechte Demokraten leiden unter staatlichen Repressionen«

W. Hermann/de.wikipedia.org/wiki/Datei:FU_76-77_(2.15).jpg creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de Demonstration gegen Berufsverbote in Westberlin (28.1.1977)

Sie waren als Lehrer von einem Berufsverbot betroffen. Bei einer Veranstaltung an diesem Sonnabend unter dem Titel »Demokratie wagen!« in Frankfurt am Main wollen die »Initiativen gegen Berufsverbote und für die Verteidigung demokratischer Rechte« über vergangenes staatliches Unrecht sowie neue Entwicklungen für heutige Bewegungen diskutieren. Was ist Ihnen widerfahren?

Dass ich bereits im Schuldienst war, als der Verfassungsschutz mich 1974 überprüfte, war damals von Vorteil für mich. So war leicht festzustellen, dass ich im Mathematikunterricht nicht die Internationale singen ließ. Beim Verfassungsschutz gab es sogenannte Erkenntnisse, zum Beispiel, dass ich Mitglied der DKP war und dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund angehört hatte. Ich habe das nicht bestritten. Zur Regelanfrage kam es aufgrund meiner anstehenden Beförderung zum Studienrat und somit zum Beamten auf Lebenszeit. Statt dessen wurde ich 1975 aus dem Schuldienst entlassen.

Damit war die Geschichte aber noch nicht vorbei …

Nach einem Gerichtsbeschluss im Herbst 1975 wurde ich erst wieder eingestellt, 1979 aber aus demselben Grund erneut entlassen. Dies wurde jedoch nicht direkt vollzogen; ich legte Widerspruch dagegen ein und gewann. Die baden-württembergische CDU-Landesregierung ging in Berufung und verlor erneut. Beteiligt an diesen Machenschaften waren zwei Altnazis: Ministerpräsident Hans Filbinger, der als ehemaliger NS-Marinerichter 1978 zurücktreten musste, und sein Innenminister Karl Schiess, genannt »Hakenkreuz-Karle«. Der Kultusminister Gerhard Mayer-Vorfelder, als Rechtsaußen in der Union bekannt, versuchte es zum dritten Mal. Da sagte ich zum damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth, ebenfalls aus der CDU: »Jetzt reicht es!« Der entschied, dass man mich fortan in Ruhe lassen sollte; wohl auch, weil es damals viel Solidarität für mich gab. 1986 wurde ich Beamter auf Lebenszeit, 2006 nach 40 Jahren Schuldienst mit »Dank des Landes für treue Dienste« pensioniert.

Welche Parallelen sehen Sie zur aktuellen politischen Situation?

Heutzutage setzen sich viele Organisationen engagiert für demokratische Themen ein, so wie wir damals auch. Der eigentliche Grund, weshalb der Verfassungsschutz damals Tausende junge Menschen gezielt bespitzelte, war, dass wir uns gegen undemokratische Verhältnisse wehrten. Deshalb wurden Hunderte Berufsverbote ausgesprochen. Wir wollen uns jetzt mit jungen Menschen vernetzen, die heutzutage unter staatlichen Repressionen leiden, weil sie aufrechte Demokraten sind.

Wer ist aus der linken Szene besonders gefährdet?

Zum Beispiel muss sich der Realschullehrer und linke Aktivist Michael Csaszkóczy aus Heidelberg bis heute immer wieder gegen den Verfassungsschutz wehren (jW berichtete). Er ist dem Staat als Vorstandsmitglied der Roten Hilfe und als Aktiver bei der Antifa verdächtig. Aktuell läuft gegen ihn ein Verfahren, weil er angeblich die AfD gestört haben soll. Oder Silvia Gingold, Tochter der kommunistischen jüdischen Widerstandkämpfer Etty und Peter Gingold, die in den 70er Jahren Berufsverbot erhielt und heute immer noch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wir gehen davon aus, dass sowohl die »Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten« als auch das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC bespitzelt werden.

Was ist zu tun?

Wir fordern, den Verfassungsschutz aufzulösen, weil er seiner Aufgabe nicht nachkommt, die Einhaltung der Verfassung der Bundesrepublik zu gewährleisten. Statt dessen schützt er Rechtsextreme vor der Verfassung, man denke nur an den NSU-Skandal. In den 70er und 80er Jahren gab es in der Bevölkerung mehr Widerstand als heute. Da wollen wir gemeinsam wieder hinkommen.