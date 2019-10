Verkehrswende nur mit höheren Löhnen

Oliver Dietze/dpa Endlich soll Bewegung in die festgefahrenen Tarifverhandlungen kommen: Busfahrerstreik in Saarbrücken (26.9.2019)

Der Streik der saarländischen Busfahrer hält an. Bis auf ein paar Schulbusse in Neunkirchen und Saarlouis und die Saarbahn-Linie 1 in Saarbrücken fährt in diesen Städten sowie in Völklingen momentan kein öffentlicher Bus. Vergangene Woche Mittwoch stimmten 99,6 Prozent der Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), die im Tarifvertragsgebiet Nahverkehr Saarland beschäftigt sind, für unbefristete Arbeitsniederlegungen. Seit Donnerstag früh sind ca. 650 der etwa 1.000 Busfahrer im Erzwingungsstreik. Es geht ihnen in der Hauptsache um eine kürzere Tarifvertragslaufzeit und die Erhöhung des Einstiegsgehalts auf 2.800 Euro brutto. In der Steuerklasse 1 kämen die Beschäftigen aktuell auf einen Nettolohn von 1.550 Euro, wie Verdi-Pressesprecher Dennis Dacke am Montag gegenüber jW erläuterte. Das habe zur Folge, dass einige Angestellte mit Familie zusätzlich auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Mit der geforderten Erhöhung kämen sie auf 1.800 Euro netto.

In den kommenden Jahren fehlen Verdi zufolge bundesweit 50.000 Stellen im öffentlichen Nahverkehr, davon 1.000 im Saarland. Aufgrund von Verrentung werde sich das Problem weiter verschärfen. Da der öffentliche Nahverkehr im nahe gelegenen Luxemburg ab dem nächsten Jahr kostenlos sein soll, gibt es aktuell einen großen Bedarf an ausgebildeten Fahrern im Nachbarland. Das Einstiegsgehalt dort betrage 3.000 Euro, sagte Dacke. Für die saarländischen Angestellten sei das sehr attraktiv. Soll der Personalmangel beseitigt werden, müssten also unbedingt die Gehälter erhöht werden. Der Mehraufwand würde die Kommunen zehn Millionen Euro kosten. Wer sich zukunftsgerecht aufstellen und den ÖPNV verbessern will, muss Geld in die Hand nehmen, so Dacke.

Ein Schlichtungsangebot des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) hatte die Verdi-Tarifkommission in der letzten Woche einstimmig abgelehnt. Hintergrund für die Entscheidung sei unter anderem das »rüde Benehmen« der Saarbahn-Vertreter während der laufenden Arbeitskämpfe gewesen, wie Verdi erklärte. »Provokationen, Drohungen und Schikanen seitens der Arbeitgeber sind leider an der Tagesordnung«, sagte Verdi-Verhandlungsführer Christian Umlauf am vergangenen Mittwoch. Auch das Angebot von seiten der Gewerkschaft, den Schulverkehr in Saarbrücken und Völklingen zu gewährleisten, indem private Busunternehmen die entsprechenden Linien bedienen, habe die Saarbahn GmbH ablehnt.

Am Ende geht es auch um Klimaschutz. »Alle Welt spricht von einer Verkehrswende und einem besseren ÖPNV«, erklärte die auf dem Verdi-Bundeskongress zur stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft gewählte Christine Behle. Das funktioniere aber nur, »wenn die Politik endlich erkennt, dass mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung gestellt werden muss«. Davon müssen auch, so Behle, »die Fahrerinnen und Fahrer durch bessere Löhne profitieren«.