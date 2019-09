Umkämpftes Hongkong

Jorge Silva/REUTERS Proteste der antichinesischen Opposition am Montag in Hongkong

Am Wochenende kam es bei Massendemonstrationen in Hongkong erneut zu zahlreichen Verletzten. Chinesische Flaggen brannten, Demonstranten warfen Brandbomben in einen U-Bahnschacht und auf Polizeiautos. Einsatzkräfte gaben Warnschüsse ab.

Der Regierung in Beijing scheint bewusst zu sein, dass die prekären sozialen Zustände in der Stadt der Opposition Zulauf bringen. In einer am Donnerstag im Handelsblatt veröffentlichten ganzseitigen Anzeige erklärte die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua: »Trotz des Wohlstands von Finanzen, Handel und Tourismus in den letzten Jahren leben mehr als 1,37 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze in Hongkong. Die Berufsmöglichkeiten sind heute begrenzt, so dass die Jugendlichen wenig Hoffnung haben, in der Gesellschaft nach oben zu gelangen.« Immobilienentwickler und ihre Familien dominierten hingegen an der Spitze der Stadt, erklärte Xinhua weiter.

Beijing sei bemüht, die Lage zu verbessern, werde aber von der Opposition daran gehindert: Um wichtige Gesetzesvorhaben voranzutreiben, müsse die Regierung der Sonderverwaltungszone im Legislativrat die Unterstützung einer Zweidrittelmehrheit gewinnen. Die bisherigen Anträge der Regierung seien jedoch immer wieder erschwert worden. Die von der Opposition geforderte Unabhängigkeit Hongkongs von Festlandchina würde die Stadt »in den Abgrund stürzen«. Im Gegenteil müsse Hongkong, um aus der gegenwärtigen Krise herauszukommen, »viel enger und effektiver mit dem chinesischen Festland verbunden werden«.

Diese Annäherung zu unterbinden ist auch erklärtes Ziel des »Westens«. Der kanadische Journalist Matthew Erret berichtete auf dem unter Investoren beliebten Internetportal zerohedge.com am Samstag über die Bedeutung Hongkongs – »einer ehemaligen britischen Kolonie, die immer noch von tief verwurzelten angloamerikanischen Geheimdiensten und Bankverbindungen geplagt ist« – das in das chinesische Infrastrukturprojekt der »Neuen Seidenstraße« (Belt and Road Initiative, BRI) eingebunden werden soll. Am 10. und 11. September hatte hierzu zum vierten Mal der jährliche »Hongkong Belt and Road«-Gipfel in Hongkong stattgefunden. Regierungschefin Carrie Lam hatte angekündigt, dass sie alles in ihrer Macht stehende tun werde, um die uneingeschränkte Teilnahme der Region an der BRI sicherzustellen.

Da Chinas Interessen gut vertreten waren, habe auch das britische Empire nicht fehlen dürfen, schreibt Erret. Im Gegensatz zu Vertretern Washingtons, die die Veranstaltung vollständig boykottierten, hätten die Briten ihr überlegenes Verständnis erneut demonstriert. Unter den zahlreichen Beiträgen habe eine Podiumsdiskussion besonders hervorgestochen, die sich mit dem Thema »geopolitische Risiken« der Seidenstraße befasste. Teilnehmer waren Sir Richard Shirreff, der ehemalige Oberbefehlshaber der NATO für Europa, Andrew Weir von der Hongkonger Börse, Peter Burnett, Chef der Standard Charter Bank und Vorsitzender des BRI-Ausschusses der Hongkonger Bankenvereinigung (Association of Banks), sowie Michael Barrow, der Chef des Versicherers »MB Secure Financial«.

Dieses Podium sei deshalb so interessant gewesen, schreibt Erret, da es einen transparenten Einblick in die Pläne eines »schwachen, verzweifelten und gefährlichen britischen Empire« gab, das versuche, die Infrastrukturpläne der chinesischen Regierung zu untergraben. Die Diskutanten seien sich einig darin gewesen, dass das Projekt Risiken für das Weltsystem schaffe. Shirreff sei sogar so weit gegangen, China als das »neue Römische Reich« zu bezeichnen, »das afrikanische Führer in die Hauptstadt ruft«. Ein Argument, das gegen das Infrastrukturprojekt angeführt wird, lautet, dass Beijing versuche, arme afrikanische Länder durch Kreditvergabe in Abhängigkeit zu halten. Barrow führte die aberwitzige Behauptung an, Chinas Haltung habe Ressentiments bei Menschen hervorgebracht, deren Leben gegen ihren Willen verändert worden sei, was »zu einer Zunahme des islamischen Extremismus in Mosambik« geführt habe. Um den Aufstieg Chinas zu verhindern, wird das Land vom »Westen« für alles Übel in der Welt verantwortlich gemacht.