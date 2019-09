Grüner Unternehmergeist

Axel Heimken/dpa »Grün-liberale Pragmatikerin«: Katharina Fegebank am Samstag in Hamburg

Am Samstag verkündete Katharina Fegebank, was in Hamburg ohnehin die Spatzen von den Dächern pfiffen. »Ich will im nächsten Jahr Erste Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg werden«, sagte die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen beim Parteitag ihres Landesverbandes in Wandsbek – und löste damit minutenlangen Jubel aus. Sollten die Grünen bei der Bürgerschaftswahl im Februar 2020 tatsächlich vorn liegen, könnte die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin den jetzigen Senatschef Peter Tschentscher (SPD) ablösen.

Kommt es so, dann wären das gleich drei Premieren auf einen Schlag: der erste Grünen-geführte Senat in der hamburgischen Geschichte, die erste Erste Bürgermeisterin der Hansestadt und die erste Grünen-Frau, die ein Bundesland regiert. Die vor wenigen Jahren noch schwer vorstellbare Konstellation ist vor allem seit den Bezirkswahlen am 26. Mai in den Bereich des Wahrscheinlichen gerückt. Die Grünen kamen im Landesdurchschnitt auf 31,3 Prozent und ließen die SPD mit 24 Prozent weit hinter sich. Eine Umfrage von Anfang September sieht beide Parteien bei 28 Prozent.

Der Höhenflug der Hamburger Grünen ist dabei eher bundespolitischen Entwicklungen als eigenem Profil in der Regierungsarbeit geschuldet. In der Koalition mit der SPD hat sich die Partei vor allem als braver Erfüllungsgehilfe präsentiert, der alles mitmacht – von der Ausrichtung des G-20-Gipfels im Sommer 2017 bis zur Beteiligung an Sammelabschiebungen nach Afghanistan. Wie im Bund profitieren auch Hamburgs Grüne von der Dominanz des Themas Klimaschutz in den gesellschaftlichen Debatten und dem Aufstieg von »Fridays for Future«. Die Hansestadt gilt als eine Hochburg der Schülerbewegung. Günstig für die Partei ist auch, dass in Hamburg eine bürgerliche Klientel überproportional vertreten ist, deren Präferenz nicht mehr bei CDU und FDP, sondern bei den Grünen liegt.

Natürlich spielte der Klimawandel beim Parteitag am Sonnabend eine große Rolle. Landeschefin Anna Gallina bezeichnete den Kampf gegen »die Klimakatastrophe« als die »größte soziale Herausforderung unserer Zeit« und als eine »Menschheitsaufgabe«. Fegebank erklärte, sie wolle Hamburg zu einem »weltweit führenden Hotspot für die Wissenschaft machen«, weil es Zeit sei für die Mobilitätswende und »um das Ausprobieren von Ideen zu fördern und zu belohnen«.

Weder Fegebank noch Gallina griffen den Koalitionspartner SPD direkt an; das überließen sie Umweltsenator Jens Kerstan. Er hielt Bürgermeister Tschentscher vor, dass er sich als »Fan« des nicht nur von den Grünen scharf kritisierten »Klimapakets« der Bundesregierung gezeigt habe. Da könne man aus Grünen-Sicht doch nur sagen: »Wer wirksamen Klimaschutz will, wird ihn nur bekommen mit der grünen Bürgermeisterin Katharina Fegebank«, so Kerstan.

Es lässt sich aber bezweifeln, ob ein Klimaschutz Marke Fegebank wirksam wäre, denn diese setzt offenbar, ähnlich wie die FDP, auch bei diesem Thema voll auf den Markt. »Ohne technische Innovationen, Unternehmergeist und marktwirtschaftliche Anreize kann grüne Politik nicht funktionieren«, hatte sie im August gegenüber der FAZ erklärt. Die Zeitung lobte die Lehrertochter als »grün-liberale Pragmatikerin«.

Bei der Bürgerschaftsfraktion der Partei Die Linke ist man weniger begeistert von der Bürgermeisterin in spe und deren Partei. »Die Grünen werden rapide beliebiger, außer Gefühlen und vagen Versprechungen bieten sie kaum noch etwas an«, sagte Kofraktionschefin Sabine Boeddinghaus am Montag gegenüber jW. Ein Blick auf die Kandidierendenliste der Partei für die Wahl im Februar mache klar: »Sozialpolitik oder kritische Innenpolitik wird es bei den Grünen nach der Wahl nicht mehr geben.« Dazu würde, so Boeddinghaus, eine Bürgermeisterin Fegebank gut passen: »Ihre Arbeitsschwerpunkte sind schon jetzt das Durchschneiden von roten Bändern und Lächeln für die Kameras. Einen echten ökologischen und sozialen Umbau in Hamburg darf von ihr niemand erwarten.«