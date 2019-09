»Union Busting« per Gesetz

EPA/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT/dpa Demonstration der Baugewerkschaft CFMEU am 2. Mai in Brisbane

In Australien könnten schon bald schwere Zeiten für Gewerkschaften anbrechen. Ein Gesetzentwurf, der bereits 2017 erstmals eingebracht wurde, in der vorigen Legislaturperiode wegen des Widerstandes in der zweiten Kammer, dem Senat, aber keine Mehrheit fand, hat im neuen Parlament momentan gute Aussichten, mit den Stimmen »unabhängiger« Senatoren durchzukommen. Unter anderem hat Rex Patrick von der kleinen, liberalen Centre Alliance durchblicken lassen, dass mit seinem »Ja« zu rechnen wäre, wenn noch einige von ihm erhobene Änderungsforderungen in den Gesetzesentwurf eingearbeitet werden. Die konservative Regierung von Premier Scott Morrison verfügt zwar im Unterhaus über eine bei der jüngsten Wahl geschrumpfte knappe Mehrheit, nicht aber im Senat. Dort muss sie sich für jedes Gesetzesvorhaben die zusätzlichen Stimmen der sogenannten Crossbencher wie Patrick, die keinem der beiden großen Lager (Coalition und Labor Party) zuzurechnen sind, ergattern.

Das »Ensuring Integrity Bill« wurde vom »International Centre for Trade Union Rights«, einem globalen gewerkschaftlichen Dachverband, bereits im Juli als undemokratisch, schädlich für Arbeitnehmerrechte und als Bruch mit den internationalen Regelwerken eingestuft. Der Gesetzesentwurf sieht gerichtliche Strafmaßnahmen gegen einzelne Gewerkschaftsführer ebenso wie gegen komplette Verbände, die Zwangsverwaltung der Gewerkschaft bis hin zum Verlust ihrer Registrierung vor – ein »Union Busting«-Gesetz durch und durch. Vor allem wird ein Klagerecht in solchen Fällen künftig dem Minister ebenso wie dritten Personen eingeräumt – bisher war dies das Vorrecht nominell unabhängiger, aufsichtsbehördenähnlicher Verbände in den einzelnen Branchen.

»Wir finden keinen Präzedenzfall für einen solchen Grad staatlichen Eingriffs in die Funktion und die Gründung von Gewerkschaften in vergleichbaren liberalen Demokratien«, konstatierte das »International Centre for Trade Union Rights« in seinem Schreiben. Eine Einschätzung, die der neue australische Arbeitsminister Christian Porter scharf attackierte. In einem Memorandum zum Gesetzentwurf wurde dessen Rechtmäßigkeit festgestellt, und aus internationalen Verpflichtungen gehe hervor, dass sich Gewerkschaften an die Gesetze ihrer jeweiligen Länder zu halten hätten, so der Minister.

Je näher eine mögliche parlamentarische Abstimmung rückt, desto unruhiger werden auch Australiens Gewerkschaften angesichts dessen, was ihnen mit der Neuerung bevorstehen würde. Schon jetzt haben sie es nicht gerade leicht, die Interessen der abhängig Beschäftigten durchzusetzen, hat doch Down Under ohnehin ein sehr restriktives Regelwerk, das das gewerkschaftliche Engagement knebelt und behindert. Ohnehin sind viele der Einzelgewerkschaften, wie im einstigen kolonialen Mutterland Großbritannien eng mit der Labor Party verbunden, in der Führungsspitze eher rechtssozialdemokratisch kontrolliert und damit von vornherein wenig kämpferisch.

Besonders im Visier, und zwar in doppelter Hinsicht, steht die äußerst kämpferische Baugewerkschaft »CFMEU«, die sich immer wieder wegen angeblicher Übertretung gesetzlicher Vorgaben vor Gericht findet. Die Australian Building and Construction Commission (ABCC) hatte im April, kurz vor den Parlamentswahlen im Folgemonat, vor Gericht eine Rekordsumme von acht Millionen Australischen Dollar an Strafzahlungen für angeblich rechtswidriges Verhalten gegen die Gewerkschaft durchgesetzt. Allein 2,68 Millionen Dollar davon entfielen auf die Regionalgliederung im nordöstlichen Bundesstaat Queensland. Kelly O’Dwyer, Porters Vorgängerin im Ministeramt, nutzte diese Gelegenheit, um scharf gegen den politischen Gegner zu schießen. Es sei ein Unding, dass der damalige Oppositionsführer William Shorten mit Michael Ravbar, dem CFMEU-Vorsitzenden in Queensland, noch länger einen Gesetzesbrecher im Labor-Parteivorstand dulde. Schon das simple Auftauchen von Gewerkschaftsvertretern auf Baustellen kann in einer Klage enden.

Erst im Juni sammelte CFMEU weitere 100.000 australische Dollar an Strafzahlungsurteilen ein, weil zwei ihrer Amtsträger in Melbourne nach Aufforderung keine Besuchsausweise vorgezeigt und damit das Hausrecht der Firma verletzt hatten. Vorgeworfen wird der Gewerkschaft zudem, Baufirmen zu Einzelabkommen unter Druck gesetzt zu haben und auch unlautere Mittel anzuwenden, um Beschäftigte zum Gewerkschaftseintritt zu nötigen.

Aufgrund der Vielzahl dieser Klagen wäre CFMEU sicher ein erster Kandidat, seine Registrierung nach dem Gesetzentwurf zu verlieren. Zumal es mit dem Vorsitzenden im Bundesstaat Victoria, John Setka, ein internes Ärgernis gibt. Dieser ist wegen Übergriffen auf seine Frau angeklagt und steht auch wegen angeblich abfälliger Äußerungen über Rosie Batty, Australiens bekannteste Aktivistin gegen häusliche Gewalt, in der Kritik. Labor-Chef Anthony Albanese hat ein Parteiausschlussverfahren gegen Setka angestrengt, und selbst der Gewerkschaftsdachverband ACTU fordert von Victorias CFMEU-Boss eindringlich, dieses Amt aufzugeben, um der Bewegung nicht weiter zu schaden.