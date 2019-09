Erdöl, Donaukraft und Religion

Dzÿoko Stach / Pixabay Die Wiege der Erdölverarbeitung stand an der slowakischen Donau: Slovnaft

Auf ihrer Fahrt durch die Südslowakei standen der Dozent und Herr Groll in einem endlosen Stau.

»Was ist das für ein Turm?« fragte der Dozent.

»Sie sehen das Schleusengebäude des Donaukraftwerks«, erwiderte Groll.

»Ich erinnere mich«, sagte der Dozent. »Eine Idiotie, wie sie sich nur im realen Sozialismus zutragen konnte. Ein Speicherkraftwerk an einem Fluss samt Eindeichungen über zweihundert Kilometer, auf diese Idee muss man erst einmal kommen!«

»Dass Sie Ihre antikommunistischen Reflexe auch dann nicht loswerden, wenn Ihre Sozialdemokratie sich anschickt, auf dem Weg von einer Großpartei zu einer Mittelpartei zu werden, die nach unten ausrinnt, wundert mich nicht«, antwortete Groll. »Von allen Werten, die Ihre Partei immer eisern durchgehalten hat, ist der Antikommunismus der einzig stabile. Weltoffenheit, Solidarität, urbane Intelligenz – auf alles könnt ihr verzichten, aber auf den Antikommunismus nicht. Und das Seltsame ist: Er wird immer verbohrter, je weniger Kommunisten es gibt. Ein historischer Phantomschmerz, der mit Arzneien kaum und mit Vernunft gar nicht zu beheben ist.«

Nach langen Minuten des Stillstands bewegte sich die Autokolonne ein kleines Stück weiter. Der Dozent habe die riesigen Überschwemmungen und das damit einhergehende Elend der Menschen auf beiden Seiten des Stroms nicht gesehen, setzte Herr Groll noch hinzu.

Der Dozent schüttelte zornig den Kopf. »Donauseitig sehe ich jetzt einen Wald von Türmchen und Zinnen, sie blinken in der Sonne.«

»Die größte Raffinerie des Landes, Slovnaft. Sie blickt auf eine Geschichte mit vielen dunklen und wenig hellen Perioden zurück. 1895 als Apollo-Werk gegründet, verarbeitete sie Erdöl aus dem Kaukasus, dem südlichen Galizien und Rumänien. Sogar Öl aus Texas wurde in Pozsony, wie das k. k. ungarische Preßburg damals hieß, raffiniert. Die Wiege der Erdölverarbeitung, geschätzter Freund, stand nicht in Oklahoma, sondern hier, an der slowakischen Donau!«

Der Dozent nahm sein Tablet und schrieb.

Im Zweiten Weltkrieg sei das Unternehmen von der IG Farben gekapert worden, fuhr Groll fort. Ein Bombardement der US-Amerikaner habe es im Juni 1944 dem Erdboden gleichgemacht. Seine beste Zeit habe die Raffinerie zwischen 1948 und 1989 gehabt, als sie den Aufbau des Sozialismus durch Raffinerieprodukte vorantrieb.

»Das musste jetzt kommen«, nörgelte der Dozent. »Wie durch ein Wunder fallen bei Ihnen die guten Zeiten immer mit den Jahren jenes Sozialismus zusammen, der von den Menschen, die das Privileg hatten, in dieser Welt zu leben, aber abgeschüttelt wurde wie ein nasser Hund, der das Wasser los wird.«

»Sie sprechen eine historische Wahrheit gelassen aus. Respekt!« sagte Herr Groll.

»Pardon?« Mit einer abrupten Bewegung wandte der Dozent sich Groll zu. Das Tablet auf seinen Schenkeln glitt auf den Boden des Kleinwagens.

»Sie sprachen vom Privileg, im Sozialismus leben zu können!« erklärte Groll.

Der Dozent fuhr mit dem Kopf in die Höhe und stieß sich an der Stange, die den Gasring mit dem Gaspedal verband. Nach einem Aufschrei arbeitete der Dozent sich in den Sitz zurück. Er habe das Wort Privileg ironisch gemeint, stieß er hervor.

Herr Groll stellte die Automatik auf »Neutral« und vergewisserte sich, dass der Gasring intakt war. Es ist meinem Beifahrer nicht gelungen, dem historischen Fortschritt in den Arm zu fallen, dachte er und war erleichtert. Im Bestreben das Gespräch zu beruhigen, wies Groll den Dozenten darauf hin, dass der Name Bratislava für die 450.000-Einwohner-Stadt noch jung sei.

»Vor dem ersten Krieg sagten die Deutschen Preßburg, die Slowaken Presperok und Pozsony die Ungarn. Die große jüdische Gemeinde konnte mit allen drei Namen leben. Nach dem Krieg nannte man die Stadt einige Zeit ›Wilsonsstadt‹, nach Woodrow Wilson, dem US-Präsidenten, der die Slowaken aus der Vorherrschaft der Deutschen und Ungarn befreite. Vom wunderbaren Schriftsteller Michal Hvorecky gibt es eine Erzählung ›Das allerschlimmste Verbrechen von Wilsonstadt‹, sie spielt 1925. Tatsächlich gab es damals Versuche, die Stadt zu einer eigenen Republik zu erklären und ihr einen ähnlichen Status zuzuweisen wie Danzig ihn im Deutschen Reich hatte. Hvorecky kämpft tapfer gegen rechtsextreme Gruppen der Slowakei, er ist ein mutiger Mann«, schloß Groll. Der Dozent tippte in sein Tablet.