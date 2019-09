Syrien: Termin für Verfassungskomitee steht

Courtesy Arnada Jones/U. S. Army/REUTERS Gemeinsames Patrouillieren türkischer und US-amerikanischer Truppen bei Manbidsch in Syrien (1.11.2018)

Achteinhalb Jahre nach Beginn des Krieges in Syrien soll am 30. Oktober erstmals ein neuer Verfassungsausschuss zusammentreten. Das geht aus einem UN-Dokument zur Geschäftsordnung der Gespräche hervor. Das Gremium soll einen Weg zu einer politischen Lösung des Konflikts finden. Die syrische Regierung bekräftigte unterdessen ihre Absicht, die von Dschihadisten beherrschten Gebiete im Land wieder ganz unter ihre Kontrolle zu bringen und forderte die Türkei und die USA auf, ihre Truppen aus dem Land unverzüglich abzuziehen.

Das Verfassungskomitee soll mit je 50 Vertretern der Regierung, der Opposition und Vertretern der »Zivilgesellschaft« besetzt sein. Über eine Namensliste oder die Fuktionsweise des Gremiums ist nach wie vor nichts bekannt. Einberufen soll es der UN-Syrien-Vermittler Geir Pedersen.

Syriens Außenminister Walid Al-Muallim bekräftige vor der UN-Vollversammlung in New York die Absicht der Regierung, die Provinz Idlib wieder ganz einzunehmen. »Wir sind entschlossen, unseren Kampf gegen den Terrorismus in jeder Form fortzusetzen, bis wir die letzten verbliebenen Terroristen ausgerottet haben«, sagte Al-Muallim. In Idlib gebe es die größte Gruppe ausländischer Terrorkämpfer weltweit.

Die Präsenz US-amerikanischer und türkischer Truppen in Nord- und Ostsyrien bezeichnete Al-Muallim als unrechtmäßig. Man betrachte diese Soldaten als Besatzungsmacht, die sich ohne Genehmigung auf dem Staatsgebiet aufhalte, sagte Syriens Außenminister. Er verlangte ihren Abzug. »Sollten sie sich weigern, haben wir das Recht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen«.

In der Türkei wurden Forderungen laut, die bilateralen Beziehungen zu Syrien wieder aufzubauen. »Der Weg zwischen Ankara und Damaskus ist der kürzeste Weg, der zum Frieden führt«, sagte der Vorsitzende der größten türkischen Oppositionspartei, der CHP, Kemal Kilicdaroglu, am Sonnabend. Die Regierung in Ankara unterstützt in Syrien die Dschihadisten und hatte die Beziehungen zu Damaskus 2011 abgebrochen. (dpa/Reuters/jW)