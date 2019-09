Rechte rüsten auf

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wachsende Gefahr: Verschiedene rechte Gruppen in der BRD sammeln immer mehr Waffen

Der Rechtsruck in der BRD schlägt sich mittlerweile auch in amtlichen Statistiken nieder, die selbst die Vertreter der politischen Klasse nicht mehr ignorieren können. Nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass in der extrem rechten Szene 2018 deutlich mehr Waffen gefunden wurden als noch in den Jahren zuvor, zeigte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer »alarmiert«. Der »Rechtsextremismus« sei eine große Gefahr für die »freiheitliche Gesellschaft«, so der CSU-Politiker am Sonnabend. Um durch solche Aussagen möglicherweise erregte Gemüter gleich wieder zu beruhigen, schob der Innenminister nach: Die gestiegene Zahl belege »den Verfolgungsdruck und zeigt, dass die Behörden genau hinschauen«.

Fand die Polizei bei besagtem Hinschauen 2017 noch 676 Waffen, wurden im vergangenen Jahr 1.091 Waffen im Zuge von Ermittlungen bei rechtsmotivierten Straftaten »sichergestellt«. Das entspricht einem Plus von gut 61 Prozent. Dabei handelte es sich unter anderem um Faustfeuerwaffen, Langwaffen, Kriegswaffen, Spreng- und Brandvorrichtungen, Pyrotechnik oder Hieb- und Stichwaffen, die allesamt bei Straftaten, deren Zahl auf dem Vorjahresniveau verblieb, von den Beschuldigten verwendet oder mitgeführt worden seien. Die Angaben des Bundesinnenministeriums, über die das ARD-Hauptstadtstudio am Sonnabend zuerst berichtet hatte, gehen aus der Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion von Die Linke hervor.

»Die militante Neonaziszene muss entwaffnet werden«, folgerte Martina Renner, Sprecherin der Linken-Fraktion für antifaschistische Politik und stellvertretende Parteichefin. In einer Mitteilung vom Sonnabend bezeichnete sie die gestiegene Waffenzahl als »Ausdruck des gesellschaftlichen Rechtsrucks«. Von einer »massiven Aufrüstung und Bewaffnung der rechtsradikalen Szene« sprach der Soziologe Matthias Quent, der am »Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft« zum Bereich »Rechtsex­tremismus« forscht. Er beobachte, wie sich Rechte zunehmend auf militante Angriffe auf Minderheiten, politische Gegner sowie Repräsentanten des Staates vorbereiten. »Teile der Szene wollen sogar einen Bürgerkrieg«, so Quent gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio.

In seiner Reaktion auf die Zahlen nannte Innenminister Seehofer zugleich den Ansatz, mit dem er der Entwicklung Herr werden will. Er sei »fest entschlossen, die Sicherheitsbehörden hier personell sowie strukturell deutlich zu stärken und ihnen die notwendigen rechtlichen Instrumente zu geben«. Unerwähnt ließ er die Vielzahl an Fällen in der jüngeren Vergangenheit, bei denen deutsche Behörden von Polizei bis Verfassungsschutz rechte Umtriebe nicht nur nicht verhinderten, sondern dabei tatkräftig eingebunden waren

Auf Anfrage der Linkspartei äußerte sich das Innenministerium auch zu »Schießübungen von Neonazis mit legalen wie illegalen Waffen«. Demnach seien der Bundesregierung seit Jahresbeginn 2018 »15 Fallkomplexe« bekannt geworden. In den meisten Fällen hätten extrem Rechte im europäischen Ausland Schießübungen abgehalten. Wofür bei solchen Treffen »geübt« wird, lässt sich an anderen Zahlen aus Seehofers Haus ablesen. Legale und illegale Waffen seien im Verlauf der vergangenen gut zweieinhalb Jahre bei 20 Attacken auf Asylunterkünfte und 26 Angriffen auf Asylbewerber eingesetzt worden. Verwendet wurden Druckluft-, Schreckschuss- und Paintballwaffen, aber auch scharfe Gewehre und Pistolen.