Solidarität mit Aldi-Betriebsräten

Die Delegierten des Verdi-Bundeskongresses in Leipzig solidarisierten sich am Freitag mit dem Betriebsrat von Aldi-Nord durch folgende per Akklamation angenommene Erklärung:

Wir, die Delegierten des 5. ordentlichen Verdi-Bundeskongresses, erklären uns mit euch solidarisch und unterstützen euren Kampf gegen die betriebsratsfeindlichen Praktiken von Aldi Nord, denen ihr seit einigen Wochen in verschärfter Form ausgesetzt seid. Auch wir fordern: Schluss mit den Angriffen auf demokratisch gewählte Betriebsräte! Denn eure Arbeit bzw. euer Einsatz für die Kolleginnen und Kollegen bei Aldi ist wichtig und richtig. Wir Delegierte verurteilen das Vorgehen der Geschäftsleitung aufs schärfste und wünschen euch weiterhin viel Mut und Kampfkraft bei eurem Einsatz! Wir unterstützen die Petition »Aldi Nord greift Betriebsräte an: Schluss, Aus, Ende!«

Pro Asyl und die Landesflüchtlingsräte forderten am Freitag erneut einen Abschiebungsstopp nach Afghanistan:

»Innenpolitisches Wunschdenken ist mit der brutalen Realität in Afghanistan nicht in Einklang zu bringen. Auch die Innenminister der Länder müssen sich dieser Realität stellen und die Politik der verschlossenen Augen beenden. Afghanistan ist nicht sicher«, sagt Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt anlässlich des bundesweiten Tags des Flüchtlings am 27. September. »Bayern sorgt mit zahlreichen Kandidaten dafür, dass die Abschiebemaschinerie nach Kabul weiterlaufen kann. Zivilgesellschaftliche Proteste führen oft dazu, dass eine Person hierbleiben darf, von Innenministers Gnaden. Andere, genauso gut Integrierte landen hingegen in Kabul. Das ist keine Humanität, sondern durch feudale Gönnerhaftigkeit schlecht kaschierte Härte. Bayerns Haltung unterstreicht den ganzen Zynismus, mit dem junge Menschen in eine lebensbedrohliche und für viele ausweglose Situation geschickt werden.«

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) protestierte am Donnerstag gegen die Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus durch das EU-Parlament:

Die Mehrheit des EU-Parlaments schreibt die Geschichte um: Die Ursache des Zweiten Weltkriegs sei nicht der Überfall der Naziwehrmacht auf Polen, sondern der als »Hitler-Stalin-Pakt« diffamierte deutsch-sowjetische Nichtsangriffsvertrag gewesen. Bis zu dieser aggressiven Geschichtsverfälschung steigert sich der Antrag äußerst rechter, sozialdemokratischer, christdemokratischer und »liberaler« Kräfte, der dann im EU-Parlament auch von grünen Kräften unterstützt wurde. Der deutsche Faschismus wäre demnach bestenfalls mitschuldig am Zweiten Weltkrieg. Dieser »endete« auch schlicht, wie es in der Erklärung heißt. Eine Befreiung gab es somit nicht, wenn man dieser Fälschung folgt. Mit diesem Geschichtsrevisionismus wird eine neue Welle der Repression und Aggression begleitet. Die von den deutschen Imperialisten geführte EU kreist, gemeinsam mit dem US-Imperialismus und der NATO, Russland immer mehr ein. (…)

Die Herrschenden bekommen eine Erinnerungskultur, die der Befreiung von Krieg und Faschismus, dem Anteil der Sowjetunion und der Roten Armee daran, gedenkt, nicht in den Griff. Da bietet sich eine Koalition von braun bis grün plus Die PARTEI willfährig an zu helfen. Dem setzen wir Kommunistinnen und Kommunisten entgegen: Dank euch, ihr Sowjetsoldaten, danke für die Befreiung von Faschismus und Krieg! Wir sagen: Frieden mit Russland!