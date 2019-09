Kurz ist siegessicher

Georg Hochmuth/APA/dpa Sebastian Kurz (l., ÖVP) und der frühere Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) am 7. März 2018 in Wien

Glaubt man den Umfragen, wird die rechtskonservative Österreichische Volkspartei (ÖVP) die am Sonntag stattfindenden Nationalratswahlen gewinnen. Das macht einen kommenden Bundeskanzler Sebastian Kurz höchstwahrscheinlich. Dem ÖVP-Chef war es nach dem Platzen der Koalition mit der rassistischen FPÖ in Folge der »Ibiza-Affäre« gelungen, sich als Stabilitätsanker darzustellen, der zum Wohle der Republik die vielen kleinen Skandale der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) ertragen habe. Das sei nach der Veröffentlichung des Videos, das zwei FPÖ-Politiker bei Korruptionsgesprächen zeigt, nicht mehr möglich gewesen. Nun hat erneut das Volk das Wort.

Nebst einer zur Schau gestellten Volksnähe setzte die ÖVP im Wahlkampf auf die Themen Migration und Sicherheit, welche bisher insbesondere von der FPÖ besetzt wurden. Bezeichnend für den Kurswechsel unter Kurz steht der auf Wahlplakaten abgedruckte Slogan »Einer, der unsere Sprache spricht«. Der Spruch, der auch von der FPÖ genutzt wird, entstammt ursprünglich einer Wahlkampagne des verstorbenen ehemaligen FPÖ-Chefs Jörg Haider. Bei der Bevölkerung kommt das offenbar an, sehen die Meinungsforscher die ÖVP doch beständig bei mehr als 30 Prozent der Stimmen. Einem solchen Stimmanteil kommt keine der anderen Parteien auch nur nahe.

Auch die FPÖ ist nach dem »Ibiza-Skandal« kaum abgestürzt. Die Partei setzte im Wahlkampf weiter auf die Themen »Heimatschutz«, Sicherheit und Migration und versuchte mit ihrem Vorsitzenden Norbert Hofer als vermeintlich gemäßigtem Spitzenkandidaten im bürgerlichen Lager zu fischen.

Um den zweiten Platz in den Umfragen streiten sich die Rassisten jedoch mit der sozialdemokratischen SPÖ. Auch ihr werden etwas mehr als 20 Prozent der Stimmen vorausgesagt, was für die österreichische Sozialdemokratie das schlechteste Ergebnis bei einer Nationalratswahl bedeuten würde. Während des Wahlkampfs, der unter dem Motto »Gemeinsam« stand, ging es kaum um Inhalte, auf den Nutzerprofilen der Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner in den »sozialen Medien« wurde auf leere Phrasen wie »Wunder sind leise« gesetzt.

Der vierte Platz scheint mit bis zu zwölf Prozent der Stimmen den Grünen sicher. Nachdem die Partei infolge einer Spaltung 2017 aus dem Parlament geflogen war, wird ihr nun aller Voraussicht nach der Wiedereinzug in den Nationalrat gelingen. Im Wahlkampf setzten die Grünen auf ihre Kernthemen Umwelt und Transparenz und gaben sich mit dem Slogan »Zurück zu den Grünen« selbstsicher.

Der marktradikalen Neos wird ein einstelliges Ergebnis vorausgesagt. Sie steht für einen »Abbau des Staates« und fortgesetzte Privatisierungen. Die Partei »Jetzt – Liste Pilz«, die aus den Grünen hervorgegangen war und seit 2017 im Parlament vertreten ist, wird den Einzug in den Nationalrat voraussichtlich nicht wiederholen können. Auch die KP Österreichs (KPÖ) und die Partei »Wandel« werden laut Umfragen an der Vierprozenthürde scheitern. Bei der Wahl 2018 hatte die KPÖ weniger als ein Prozent der Stimmen für sich verbuchen können.

Während ein alter neuer Kanzler Kurz als sicher gelten kann, sind die möglichen Koalitionspartner für die ÖVP umso unvorhersehbarer. Die FPÖ besteht darauf, dass Herbert Kickl wie schon vor dem Auseinanderbrechen der Regierungskoalition mit der ÖVP erneut das Innenministerium leitet. Das lehnt die Volkspartei jedoch ab, wenngleich Kurz betonte, Kickl als Kabinettschef der FPÖ akzeptieren zu wollen. Auch eine Koalition mit der SPÖ ist unwahrscheinlich, obwohl die Partei mittlerweile sogar von ihrer Forderung nach Abschaffung des 2018 eingeführten 12-Stunden-Tages Abstand genommen hat.

Bei einem entsprechend guten ÖVP-Ergebnis wäre eine Koalition mit den Grünen denkbar, wie sie auf Länderebene bereits mehrfach existiert. Während die Grünen eine solche zu Beginn des Wahlkampfs noch vehement abgelehnt hatten, mehren sich mittlerweile die Stimmen in der Partei, die sich für Koalitionsverhandlungen aussprechen.