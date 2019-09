Aufklärung gefordert

Carlos Jasso/REUTERS

Genau fünf Jahre nach dem »Verschwinden« von 43 Studenten in Mexiko haben deren Familien am Donnerstag (Ortszeit) im Parlament demonstriert und die Aufklärung des Falls gefordert. Später beteiligten sie sich mit Tausenden Menschen an einem Protestmarsch durch das Stadtzentrum (siehe Foto). Ein Teil der Demonstranten trug Plakate mit Porträtbildern der »Verschwundenen«. In der Nacht zum 27. September 2014 hatten Polizisten die 43 Studenten des Lehrerseminars Ayotzinapa in Iguala im Bundesstaat Guerrero verschleppt. (dpa/jW)