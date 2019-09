Zehntausende protestieren in Algerien: Festnahmen bei Demonstrationen

(c) AP Protest gegen die algerische Regierung in Algier, 13. September 2019

Algier. In zahlreichen Städten in Algerien sind erneut Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die politische Führung des Landes zu demonstrieren. In der Hauptstadt Algier kam es dabei zu Dutzenden Festnahmen, wie Augenzeugen der laut Nachrichtenagentur dpa am Freitag berichteten. Trotz einer hohen Anzahl von Sicherheitskräften sei es den Demonstranten gelungen, zentrale Plätze im Stadtzentrum zu erreichen.

»Wir werden die Proteste nicht stoppen, und wir werden nicht wählen«, riefen Demonstranten am Freitag. Anfang der Woche hatte Übergangspräsident Abdelkader Bensalah verkündet, dass die vor mehr als drei Monaten verschobene Präsidentschaftswahl im Dezember stattfinden soll. Viele Demonstranten fühlen sich allerdings vom politischen Prozess ausgeschlossen und fordern tiefgreifende Reformen. Es waren die größten Proteste seit mehreren Wochen in Algerien. In dem nordafrikanischen Land kommt es seit Anfang des Jahres zu Massenprotesten. Teilweise nahmen mehrere Hunderttausend Teilnehmer an den Anti-Regierungs-Demonstrationen teil. Die Demonstrationen führten im April zum Rückzug von Präsident Abdelaziz Bouteflika, der das größte afrikanische Land 20 Jahre lang regiert hatte. (dpa/jW)