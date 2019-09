Peng, peng macht der Klassenhass

Ute Langkafel / MAIFOTO Schluss mit lustig: Warwara (Anastasia Gubarewa) räumt auf

Über die eigentümliche Mode, an Theatern mit besonderer Vorliebe Romane zu spielen, statt sich Bühnenstücken zu widmen, ist bereits viel geschrieben worden. Und tatsächlich handelt es sich um kein neues Phänomen, hatte doch bereits vor über 100 Jahren der russische Theatererneuerer Konstantin Stanislawski damit begonnen, die großen klassischen russischen Romane auf die Bühnen zu bringen. Da Theaterkünstler zum Extremen neigen, hat der kroatische Regisseur Oliver Frljic nun Lew Tolstois Monumentalwerk »Anna Karenina« und Fjodor Dostojewskis Romanerstling »Arme Leute« zu einem dreistündigen Abend am Maxim-Gorki-Theater Berlin zusammengekürzt.

In »Anna Karenina«, dem Klassiker des realistischen russischen Romans, sind die unzähligen Figuren und Handlungsstränge kaum zu fassen. Sie alle spiegeln das adelige Leben im 19. Jahrhundert, sie alle erzählen vom großen persönlichen Unglück. Zentral ist die Geschichte der Titelheldin, die sich von ihrem Mann Alexej Karenin entfremdet, mit dem sie einen Sohn hat. Es ist die Liebe zu Graf Wronski, die sie von Karenin, aber auch von ihrem sonstigen Umfeld trennt. Eine Leidensgeschichte über Jahre nimmt ihren Lauf: Anna wird schwanger, sie offenbart sich ihrem Mann, der zwischen Trennung und Status quo wankt. Sie bleibt des gemeinsamen Kindes wegen vorerst bei ihm. Die Verzweiflung lässt sie zugrunde gehen und führt sie schließlich auf die Eisenbahngleise. Allzu naheliegend, auch die Bühne an diesem Theaterabend mit Schienen auszulegen.

»Arme Leute« ist eine gänzlich andere Geschichte: konzentriert auf zwei Personen, die von größter Armut betroffen sind. Der Kopist Makar und die Näherin Warwara verlieben sich ineinander. Der Leser erfährt von einer zärtlichen Annäherung, aber auch von den großen Bürden des einfachen Lebens aus den Briefen der beiden. Warwaras Ausweg aus der prekären Situation ist der Bruch mit dem Geliebten und die Ehe mit einem reichen Witwer.

Frljic, als Meister der Provokation bekannt, präsentiert dem Publikum eine recht blasse Inszenierung. Szenen aus beiden Romanen werden hier nebeneinander, bald auch ineinander gestellt; so soll Dostojewskis Beschreibung eines Petersburger Armenviertels den Kontrapunkt zur adligen Gesellschaft Europas bilden. Das gelingt kaum, ist doch das Spiel der Darstellerinnen und Darsteller wenig nuancenreich. Alle Figuren werden typenhaft und ironisch interpretiert. Selten kommt ein russischer Text auf die Bühne, ohne dass pelzbemäntelte Figuren ihr Spiel mit dem Klischee vorführten. In Frljics Inszenierungen werden weitere Personen mit goldenen Anzügen kostümiert, als bräuchte es ein solches Sinnbild zur Darstellung von Reichtum. Die auf ein Minimum reduzierte Handlung wird effekthascherisch mal durch ein über der Bühne schwebendes Klavier, mal durch Pferdemasken unterbrochen. Etwas ratlos wird der Zuschauer mit dem berühmten Tolstoischen Romananfang in die Pause entlassen: »Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.«

In der zweiten Hälfte der Inszenierung soll ein politischer Anspruch eingelöst werden: »Anna Karenina«, hier nur als Spiegelung dekadenter Lebensweisen begriffen, wird »Arme Leute« direkt gegenübergestellt. Aus beiden Texten soll sich etwas Größeres ergeben: eine Waffe gegen die herrschenden Verhältnisse. Warwara erhebt sich aus ihrer Rolle bei Dostojewski und wird zur Vorkämpferin für die neue Welt. Ein Missverstehen beider Texte. Nachdem auf der Bühne sämtliche Frauenfiguren aus »Anna Karenina« zu stereotypen Hysterikerinnen degradiert wurden, sollen sie sich nun unter Warwaras Anleitung vom Patriarchat befreien. Ein paar Schüsse fallen. Dann entledigt sich Warwara aus Klassenhass auch der anderen Frauen – und schließlich ihres reichen Mannes. Das Theater feiert die neue proletarische Kultur, mit der es kaum etwas zu tun haben dürfte. Die Revolution kommt so frech und augenzwinkernd daher, dass jeder sich auf sie einigen kann und niemand so recht dran glauben mag.