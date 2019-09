Mr. Lee und Mr. Wong

Kim Hong-Ji/REUTERS Blick auf das Manhattan Seouls von den letzten Slums aus (Aufnahme von April 2015)

Mr. Lee, ein richtig reicher Unternehmer, hat uns zum Abendessen eingeladen. Gefragt, wie er über die Wiedervereinigung denkt, geht er in sich und gibt nach einiger Zeit so etwas wie eine Grundsatzerklärung ab: »Wir werden sehr viele Probleme haben. Das wird ein langer Weg. Es wird vielleicht auch Verlierer geben. Aber das ist alles unwichtig. Wichtig ist nur, dass die Wiedervereinigung kommt.« Sein Geschäftspartner, Mr Wong, ergänzt: »Im Gegensatz zu Deutschland, das den Osten deindustrialisiert hat, werden wir den Norden aufbauen und dadurch den Wohlstand im Norden und im Süden erhöhen. Korea wächst sehr schnell, und da ist noch mehr Potential. Es gibt nicht genügend Arbeitskräfte, wir holen sie aus den Nachbarländern. Das ist mit der Zeit aber immer kostspieliger geworden. Die Arbeitsmöglichkeiten und das Geld sollten den Koreanern im Norden zugute kommen.« Mr. Lee fügt hinzu: »Südkorea gehört bereits zu den fünf führenden Wirtschaftsnationen der Welt. Nach der Vereinigung mit Nordkorea werden wir auch Japan überholen.«

Das italienische Restaurant, in dem wir sitzen, befindet sich im Gangnam-Distrikt, dem »Manhattan Seouls«. Durch den »Gangnam Style«-Song von PSY ist dieser Stadtteil weltberühmt geworden. Am Nebentisch deklamiert ein US-Amerikaner laut: »Don’t kill the baby before it is born.«

Wir fragen Mr. Lee, was die Jugend über den Koreakrieg denkt, der zur Spaltung des Landes geführt hat. »Die jungen Leute wissen kaum etwas darüber, und es interessiert sie auch nicht besonders«, ist die Antwort. »Ich glaube, sie wollen nichts davon wissen; sie beschäftigen sich mit der virtuellen Realität ihrer Smartphones.«

Als wir uns verabschieden, verbeugt sich Mr. Lee, wie es hier üblich ist, und reicht mir die Hand. »Nice to meet you.« Noch eine Verbeugung. Diese Höflichkeit erzeugt ein mir unbekanntes Lebensgefühl. Ich ahne, dass das glücklich machen könnte. Das sind keine formalen Gesten, sondern Ausdruck dessen, dass man sich in sein Gegenüber hineinversetzt und immer darum bemüht ist, niemanden in Verlegenheit zu bringen. Und so bemerke ich an mir, wie ich selbst anfange, diese Höflichkeit zu zelebrieren und mich ebenfalls mehrmals zu verbeugen.