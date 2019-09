US-Liga lässt Antifa-Fahnen zu

München. Die nordamerikanische Fußballprofiliga »Major League Soccer« (MLS) hat das Verbot von Fahnen und Bannern mit dem Symbol der antifaschistischen »Eisernen Front« vorerst bis zum Saisonende aufgehoben. Vertreter der Liga und von Fan­gruppierungen einigten sich darauf, in der Zwischenzeit den Verhaltenskodex für die Zuschauer in den Stadien zu überarbeiten.

In mehreren Stadien der MLS waren Fahnen mit drei nach links unten gerichteten Pfeilen lange Zeit unbeanstandet geschwenkt worden. Die Fanklubs erinnerten damit an die 1931 gegründete, von der SPD dominierte Bewegung, die sich in Deutschland gegen den erstarkenden Faschismus wehrte. Die MLS hatte den Bezug auf die »Eiserne Front« als verbotene »politische Stellungnahme« gewertet. (AFP/jW)