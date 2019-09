USA bombardieren Libyen

Kairo. Die US-Luftwaffe hat innerhalb weniger Tage mehrfach Ziele in Libyen attackiert. Bei Angriffen am Dienstag seien elf mutmaßliche Dschihadisten des »Islamischen Staates« getötet worden, teilte das US-Militär am Mittwoch mit. Der Angriff in der Nähe der Stadt Mursuk im Süden des Landes sei bereits der zweite innerhalb von wenigen Tagen gewesen. Bei dem ersten am vergangenen Donnerstag seien acht IS-Kämpfer ums Leben gekommen. (Reuters/jW)