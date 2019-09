Krieg wird verlängert

Kay Nietfeld/dpa Bundeswehr-Soldaten am 10. Mai 2013 in Kundus

Die NATO hat Planungen für eine Reduzierung ihrer Truppen in Afghanistan auf Eis gelegt. Das berichtete am Mittwoch die Deutsche Presseagentur. Demnach sei vorgesehen gewesen, dass nach einem Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und den Taliban nicht nur die USA, sondern auch alle anderen NATO-Staaten ihre Präsenz am Hindukusch deutlich reduzieren. Nach dem vorläufigen Ende der Friedensgespräche zwischen beiden Seiten vor zwei Wochen komme das jedoch nicht mehr in Frage. Die Bundeswehr beteiligt sich derzeit mit bis zu 1.300 Soldaten an dem Kriegseinsatz, diese Zahl hätte auf unter 1.000 sinken sollen.

»Der Schwerpunkt unseres Interesses liegt momentan auf der Durchführung der Präsidentschaftswahlen in Afghanistan am kommenden Wochenende«, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin. »Wir wollen unser Engagement gemeinsam mit den USA fortsetzen und – wenn die Voraussetzungen gegeben sind – auch gemeinsam beenden.«

Die NATO führt seit 2001 Krieg in Afghanistan. Seit 2015 sollen die ausländischen Truppen offiziell nur noch »trainieren, assistieren und beraten«. An diesem NATO-Einsatz zur Ausbildung der regierungstreuen Streitkräfte in Afghanistan waren zuletzt bis zu 17.150 Soldaten beteiligt. Das größte Kontingent der »Resolute Support Mission« (RSM) stellen mit bis zu 14.000 Uniformierten die USA. Beim Einsatz in Afghanistan sind bisher 58 deutsche Soldaten gestorben, die US-Streitkräfte zählen bereits rund 2.400 Opfer. Nach UN-Angaben wurden allein im ersten Halbjahr 2019 363 Zivilisten durch Luftangriffe der USA und der afghanischen Armee getötet und weitere 156 verletzt. (dpa/jW)