Mailand. »Ich verstehe individuelle Preise eigentlich nicht hundertprozentig, denn Fußball ist ein Mannschaftssport«, sagte Jürgen Klopp vom FC Liverpool am Montag abend in Mailand, nachdem er zum Welttrainer des Jahres gewählt worden war. Der Titel des Weltfußballers ging bei der Gala im mondänen Opernhaus »Teatro alla Scala« zum sechsten Mal an Lionel Messi. (sid/jW)