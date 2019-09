Graffiti unter Polizeischutz

Dieter Menne/dpa Schöne Farben statt faschistischer Symbole: Die von Künstlern besprühte Wand in Dortmund-Dorstfeld (20.9.2019)

Nach wie vor sorgt ein von der Polizei als »Verschönerung« bezeichnetes Graffito im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld für öffentliches Aufsehen. Seit einer unter Polizeischutz durchgeführten, antifaschistischen Kunstaktion wird es rund um die Uhr von Einsatzkräften bewacht, damit es von den in den gegenüberliegenden Häusern wohnenden Neonazis nicht übermalt werden kann. Zwar versuchte die extreme Rechte, sich betont gelassen zu geben, sah sich aber immerhin so provoziert, dass sie gleich mehrere Demonstrationen anmeldete und in den vergangenen Wochen an verschiedenen Stellen der Stadt aufmarschierte. Die Faschisten warfen der Polizei vor, diese vernachlässige wegen der Bewachung des Graffitos die Bekämpfung von Straftaten, und zwar vor allem in der migrantisch geprägten nördlichen Innenstadt. Doch anders als es die Propaganda der Neonazis glauben machen will, geht die Zahl der Straftaten in der Nordstadt seit geraumer Zeit deutlich zurück.

»Uns allen – Stadt, Bürgern und Polizei – war im vorhinein klar, dass der ›Graffiti-Einsatz‹ zu Reaktionen der rechtsextremen Szene führen wird. Diese haben wir in unsere Bewertung der Lage einkalkuliert«, erklärte der Dortmunder Polizeipräsident, Gregor Lange, vergangene Woche in einer Mitteilung. Die Dortmunder Polizei werde weiter dafür sorgen, dass die »deutsche Rechtsordnung« auch gegen Parallelgesellschaften von Neonazis mit »null Toleranz« durchgesetzt werde, betonte er. Der von Lange geführten Behörde war in der Vergangenheit mehrfach vorgeworfen worden, die von der rechten Szene in der Stadt ausgehende Gefahr zu verharmlosen und nicht entschlossen genug gegen die Faschisten vorzugehen.

Nun mehrt sich die Kritik an der 24-Stunden-Bewachung der bunten Wandbemalung aus den Reihen der Polizei. »Auf der einen Seite ist es gut, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass man Rechtsextremismus nicht toleriert. Auf der anderen Seite werden hier sehr viele Ressourcen gebunden: Unser Personal wird auch für viele andere Aufgaben gebraucht – die bleiben im Zweifelsfall liegen«, sagte der Dortmunder Polizeibeamte Frank Schniedermeier, zugleich Mitglied im Landesbezirksvorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Nordrhein-Westfalen, in der vergangenen Woche der Deutschen Presseagentur.

Am 6. September hatte eine Handvoll vermummte Graffitikünstler abgeschirmt von einer Reihe von Polizeibeamten ein Wandbild mit dem Schriftzug »Our colours are beautiful« (»Unsere Farben sind schön«) an eine Fassade gesprüht. Wie sich nach kurzer Zeit herausstellte, handelte es sich um eine gemeinsame Aktion der Künstler, der Stadt und der örtlichen Polizei. Sie sollte ein Zeichen gegen die aggressive Neonaziszene der Ruhrgebietsmetropole setzen, die dort ihr Unwesen treibt. Bereits seit Jahren reklamiert die extreme Rechte ganze Straßenzüge rund um den Wilhelmplatz als »Nazikiez« für sich und hatte eben diesen Schriftzug, über den verschiedene Medien bundesweit berichteten, in großen Lettern an der besagten Fassade angebracht.