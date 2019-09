Shamil Zhumatov/REUTERS Schatten eines Adlers bei einem Jagdwettbewerb in Kasachstan (12.2.2011)

Ich habe kein Büro im Kopf.

Michaela Conrad

Ohne die Peitsche der Konkurrenz fangen die Menschen zu denken an!

Max Horkheimer

Wir haben ein paar Bücher gelesen, aber wir wissen nicht, ob es eine Philosophie der Stille gibt.

Hat im »Westen« jemals jemand so genau über die Stille nachgedacht, dass danach wenigstens ein Essay über die Stille entstanden ist? Ein Text, der von nichts handelt und zugleich von allem? Denn ist es nicht so, dass wir unseres In-der-Welt-Seins nur vor dem Hintergrund des Nichtseins gewiss sein können? Wer wüsste, was Handeln ist, wüsste er nicht, was Nichthandeln ist? Wer ­vermöchte über den Gesang eines Vogels zu schreiben, kennte er die Abwesenheit des Gesangs eines Vogels nicht?

Es ist heute still in dieser Stadt im Westen der Republik. Die Klagen der bürgerlichen Zeitungen über das ausbleibende Wirtschaftswachstum sind laut. Der Verkehr scheint zu ruhen, vollständig, kein Auto, kein Zug, kein Flugzeug, auch kein Vogel – 14.07 Uhr laut Computeruhr, die Sonne scheint, man will nicht raus, man bleibt ruhig in seinem Zimmer sitzen –, kein Vogel lässt sich vernehmen, und nun erinnern wir uns an Rufe, Schreie, Tonreigen und Flötkaskaden, am Watt und im Park, auf einem sachte hingelegten Vulkankegel in einem Mittelgebirge, die abgeworfene Bussardfeder im Haar der schönen Frau, den Katzenruf des Bussards im Ohr, die waren alle mal da, die gab es, die waren einfach da, einst, irgendwo da draußen, weit weg in der Zeit.

Wenn nichts da ist, ist die Welt ganz hier, auf einmal, Fülle des Lebens, vogelwilde Vogelstille.

Die Stille muss einen eigenen Willen haben. Mitteilen mag sie uns das nicht, auch nicht über die Presse.