Jubel der Woche Kühn, Kunert, Hildebrandt, Trisch. Von Jegor Jublimov

Georg Wendt/dpa Benny Goodman holte ihn in sein Orchester: Jazzklarinettist Rolf Kühn

Hamburg, Salzburg, Schwerin … – der Terminkalender des Jazzklarinettisten Rolf Kühn, der am Sonntag Geburtstag hat, ist für die nächste Zeit gut gefüllt. Morgen wohnt er einer Aufführung des Films »Brüder Kühn« in Darmstadt bei, den 3sat zum 90. des Ausnahmemusikers produzierte. Kühn wuchs in Leipzig-Lindenau auf und nahm bei einem Gewandhaus-Musiker Privatunterricht, weil ihm als Sohn einer jüdischen Mutter das Konservatorium verschlossen blieb. Nach dem Krieg schloss er sich verschiedenen Tanzorchestern an und entwickelte sich ab 1950 im Westen (bald in den USA) zu einem gefragten Solisten. Bei MPS Records erscheint jetzt eine Jubiläumsbox mit teils bislang unbekannten Aufnahmen des Künstlers.

Schon gestern wurde Joachim Kunert 90, der letzte prominente Zeitzeuge aus den Gründungsjahren der Defa. Er begann hier 1947 mit 18 als Regieassistent, wurde am Defa-Nachwuchsstudio ausgebildet und arbeitete einige Jahre an Theatern und beim Dokumentarfilm, ehe er 1956 seine Berufung als Spielfilmregisseur fand. Sein Hauptwerk wurde »Die Abenteuer des Werner Holt« (1965) nach Dieter Nolls Antikriegsroman, der weltweit auf Festivals gefeiert wurde, in der DDR vier Millionen Zuschauer erreichte und auch in der BRD vieldiskutiert war. Ab 1970 schuf Kunert für den DFF u. a. Filmadaptionen nach Stoffen von Anna Seghers, Günter Wallraff und Antonio Skármeta sowie Filmbiographien der Ärzte Robert Koch und Ferdinand Sauerbruch. Er hatte noch viele interessante Projekte, die sich nach 1990 jedoch nicht mehr realisieren ließen.

TV-Regisseur Hans Joachim Hildebrandt, am kommenden Freitag vor 90 Jahren in Magdeburg geboren, hat nach 1990 noch geschrieben, auch Memoiren. Denen ist zu entnehmen, dass Hildebrandt den zweiteiligen »Polizeiruf«-Film »Schwere Jahre« (1984), in dem ein Mörder nach dem Krieg unter falschem Namen lebt, als sein Hauptwerk ansieht. Er habe hier einen Bogen schlagen können von dem im Defa-Klassiker »Affaire Blum« (1948) thematisierten Justizskandal über Morde, die in der Nachkriegszeit in der Nähe seines Heimatorts Lüttgen-Salbke verübt wurden, bis in die Gegenwart. Nach einer Ausbildung beim Berliner Rundfunk wurde Hildebrandt im DDR-Fernsehen ein Krimispezialist, auf Edgar-Wallace-Adaptionen folgten Filme der »Blaulicht«-Reihe und immerhin 20 der spannendsten »Polizeiruf 110«-Folgen.

Am selben Tag wie Hildebrandt kann der vierte aus dem Quartett der 90jährigen dieser Woche Geburtstag feiern. Ronald Trisch, bekannt durch Beiträge im Filmspiegel und artverwandten Publikationen, war für die Filmfestivals der DDR tätig, holte etwa internationale Künstler zur Leipziger Dokfilmwoche. Beneiden kann man ihn um Begegnungen mit Jane Fonda und der großen Diva Marlene Dietrich, neben der er bei ihrem einzigen DDR-Aufenthalt fotografiert worden ist.