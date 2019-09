Geschenk und Versöhnung

Wolfgang Kumm/dpa Finde jemanden, der dich so ansieht wie Peter Altmaier (M., CDU) BDI-Präsident Dieter Kempf (r.)

Die riesige Halle des Motorwerks in Weißensee wurde für die Besucher der Industriekonferenz 2019 am Dienstag herausgeputzt wie ein Technoclub. Schwarz, rot und blau tanzten die Lichter an den hohen Fabrikwänden entlang. Begleitet von inspirierender Musik trat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf die Bühne. Der Applaus der Vertreter des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) hüllten ihn ein wie eine warme Decke – ganz vorne mit dabei BDI-Präsident Dieter Kempf, der den Minister noch vor einigen Monaten scharf kritisiert hatte.

Altmaier hatte im Februar eine »Nationale Industriestrategie 2030« vorgelegt. Darin hatte er vorgeschlagen, notfalls mit staatlicher Hilfe Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. »Altmaiers Wirtschaftsagenda sei ein ›kleines chinesisches Modell‹ und erinnere an Planwirtschaft«, sagte Kempf dagegen noch vor vier Monaten der Welt. Die Chemie zwischen den beiden Männern scheint aber endlich wieder zu stimmen.

Die erwartete »Versöhnung«, auch wenn beide ihre Notwendigkeit bestritten, kam wohl, nachdem die Industriestrategie des Ministers voll und ganz an die Erwartungen des BDI angepasst worden war. »Unsere Unternehmen dürfen nicht im internationalen Wettbewerb benachteiligt werden«, begann Altmaier seine Overture. »Deswegen muss der Strom perspektivisch billiger werden«. Insbesondere Unternehmen im energieintensiven Bereich seien von zu hohen Strompreisen und Netzentgelten zu entlasten. Diese sollen nun um zwei Milliarden Euro gesenkt werden. Momentan werde besonders der Mittelstand in Deutschland von den hohen Strompreisen eingeschränkt. »Das kann uns auf Dauer nicht gleichgültig lassen«, sagte Altmaier, noch bevor er die Bühne betrat.

Auch sein ehemaliger Kontrahent Dieter Kempf spürte, wohin der Wind weht. In seinen Aussagen passte er sich auffallend an die des Wirtschaftsministers an, so dass man sich fragen musste, ob sie nicht voneinander abgeschrieben haben. Überall, wo man hinschaue, gebe es immer mehr Beispiele von Renationalisierungspolitiken, so Kempf, ganz egal ob USA, China, Russland oder Großbritannien. »Das setzt besondere Herausforderungen für eine Exportwirtschaft, wie wir sie in Deutschland haben.« Deutschland müsse »wirtschaftspolitisch europäischen denken und handeln«. »Die Antwort kann aber unsererseits nicht eine Nachahmung der Renationalisierungspolitik sein«, erklärte der BDI-Chef.

Notwendig sei eine vernünftige Standortpolitik, die heimische Unternehmen in den national und international vernetzten Wertschöpfungsketten in Konkurrenz zum Ausland wettbewerbsfähiger hält. »Hierzu haben wir von seiten des BDI ein umfangreiches Pflichtenheft erstellt, dass natürlich auch in die Fortentwicklung der Industriestrategie einfließen wird und soll«, sagte Kempf. Eine Pflichtaufgabe für den Minister, die er erfüllen »muss« – der Skandal blieb allerdings aus.

Statt dessen ging Altmaier weiter auf Kuschelkurs. Deutschland sei so stark, wie seine Industrie stark ist, ließ der Minister verkünden. »Wenn wir die letzten 120 Jahre Revue passieren lassen, im internationalen Kontext, dann gibt es kaum ein Land, das wirtschaftlich und industriepolitisch so erfolgreich war wie die Bundesrepublik Deutschland«. Eine schwierige Arithmetik, die in ihrer Unreflektiertheit beeindruckt. Deutschland müsse darauf reagieren, wenn andere, »zum Beispiel unsere Freunde und Bündnispartner in den USA«, mit Industriepolitiken, die klar auf Interventionismus zielen, ihre Wirtschaft strategisch und staatlich lenken. »Wir wollen das nicht kopieren, aber wir müssen darauf antworten«, mahnte auch Altmaier.

»Wir stehen auch heute noch gut da, wenigstens im Vergleich zu anderen«, fuhr der Minister fort. Das Wachstum pausiere in Deutschland seit einigen Monaten, aber man stehe nicht am Rande einer Rezession, sondern erlebe, dass außenwirtschaftliche Belastungen in einem Land, das 51 Prozent seiner Produkte exportiert, spürbar werden. »So lange wir im globalen internationalen Handel unsere Interessen wahren können, so lange können wir uns reichlich vieles erlauben – im Umwelt und im Klimaschutz, in der sozialen Sicherheit, bei der Infrastruktur. Aber das Geld, das wir ausgeben, muss verdient werden«, sagte Altmaier unter Applaus.

Damit meinte er aber nicht die Einnahmen durch Solidaritätszuschlag und Steuern. Der »Soli« soll abgeschafft werden und die Unternehmenssteuer unbedingt reformiert werden. In einem zwölfseitigen Papier, das die Unionsabgeordneten am Dienstag beschließen wollen, fordert die CDU/CSU eine große Steuerreform, die die Gesamtbelastung für Unternehmen auf maximal 25 Prozent beschränkt. Wie will Altmaier dann aber Geld verdienen, um es in seine ambitionierte »Industriestrategie 2030« zu stecken?

»Ich habe deshalb Eckpunkte meiner Mittelstandsstrategie vorgelegt, die zum Beispiel für den Standort steuerliche Verbesserung und Maßnahmen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes enthalten«, erklärte der Minister seinen Masterplan. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss auch Dieter Kempf endlich gemerkt haben, dass er in Peter Altmaier einen Freund fürs Leben gefunden hat.