»Für nahezu jede Maßnahme fehlt das Personal«

Swen Pförtner/dpa Waldsterben im Nationalpark Harz: Ursache sind Stürme, Hitze und der Befall mit Borkenkäfern (22.8.2019)

Für den heutigen Mittwoch hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, zum sogenannten Waldgipfel nach Berlin eingeladen. Um was soll es bei der Zusammenkunft von Wirtschaft und Verbänden gehen?

Vor dem Hintergrund der Klimaveränderungen geht es um alle Fragen rund um das Thema Wald. Das reicht vom Käferbefall über Monokulturen bis zur Frage, an welcher Stelle welche Bäume stehen.

Welche Themen wird die IG BAU dort einbringen?

Ich werde persönlich auf einen Punkt aufmerksam machen, über den sich mutmaßlich viele nicht im klaren sind. Unabhängig davon, welche Ideen und Konzepte beim Treffen präsentiert werden: Kaum eine Maßnahme wird in den Wäldern umgesetzt werden können, weil schlicht das dafür notwendige Fachpersonal fehlt. Fast alle Forstbetriebe haben in den vergangenen Jahren Stellen gestrichen.

Wer ist von der »Rotstiftpolitik«, wie Sie sie nennen, betroffen?

Es geht um verschiedene Gruppen von Förstern und Forstwirten bis zu Waldpädagogen und Rangern. Bei den Zahlen muss man differenzieren, etwa zwischen öffentlichem und Privatforst. Ersterer spielt eine große Rolle, weil beispielsweise die Bundesländer und Kommunen über großen Waldbesitz verfügen. Unsere Zahlen zeigen die Entwicklung von dem Jahr 2000 bis heute, nach denen die Personalstärke um bis zu 50 Prozent zurückgegangen ist.

Dürre und Waldbrände waren zwei Themen, die zuletzt immer wieder diskutiert wurden. Welche Auswirkungen hat die von Ihnen beschriebene Entwicklung auf die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels?

Das lässt sich an einem Beispiel beschreiben. Wenn man alle die Hektare zusammenrechnet, auf denen heute Bäume stehen, die bereits abgestorben sind, und auf denen man daher neue pflanzen müsste, dann braucht es in der Summe ein riesiges Arbeitsvolumen. Dazu kommen noch die Mengen knallrot gewordener Fichten, in denen sich der Borkenkäfer fleißig vermehrt. Solche Bäume müssen schleunigst gefällt werden, weil sonst die gesunden bedroht sind. All das muss möglichst sofort geleistet werden – und ist mit dem vorhandenen Personal nicht zu stemmen.

Angesichts dieser Situation fordern wir im Schnitt einen Forstbeschäftigten pro 1.000 Hektar Wald mehr im Vergleich zu heute. Bei elf Millionen Hektar Wald geht es entsprechend um 11.000 zusätzliche Stellen.

Wann wurden die politischen Entscheidungen getroffen, deren Folgen Sie heute beklagen?

Noch in den 1980er Jahren hatten wir in der Bundesrepublik eine halbwegs vernünftige Personalausstattung. Dann kamen vermehrt Maschinen zum Einsatz, wodurch Stellen wegrationalisiert wurden. In der Folge kippte die Entwicklung. Heute betrachten die meisten Verantwortlichen in Kommunen, Ländern und im Bund den Wald schlicht als Wirtschaftsfaktor. Vielerorts wurde die Forstverwaltung ausgegliedert, etwa in landeseigene Betriebe oder Anstalten öffentlichen Rechts. Es wird erwartet, dass der Wald jedes Jahr eine gewisse Summe erbringen muss, die als Finanzspritze für den eigenen Haushalt gesehen wird.

Wie verhält es sich mit dem Profitstreben bei Wäldern im Privatbesitz?

Zu einem gewissen Maße ist klar, dass Menschen ihre eigene wirtschaftliche Existenz sichern. Aber auch Private, die etwa die Hälfte der Forste hierzulande besitzen, sind nicht von der Verantwortung entbunden, ihre Wälder nachhaltig zu gestalten. Monokulturen, beispielsweise von schnell wachsenden Fichten, sind problematisch. Teilweise hat in den Bundesländern hier schon ein Umdenken eingesetzt. Zu nennen sind der sogenannte naturgemäße Waldbau oder die Bereitstellung von Flächen für Urwälder. Solche Entwicklungen werden nicht von Privaten vorangetrieben.

Der mangelhafte Klima- und Umweltschutz trieb am vergangenen Freitag Hunderttausende hierzulande im Rahmen des »Klimastreiks« auf die Straße. War auch die IG BAU dabei?

Wir haben das unterstützt, viele von uns haben sich beteiligt.

In einem Aufruf forderten Gewerkschafter einen ordentlichen, politischen Streik anlässlich der offenkundigen Probleme von globalem Ausmaß. Wie stehen Sie dazu?

Das war für uns kein Thema. Wir haben zur Beteiligung an den Demos aufgerufen, aber um Tarifverhandlungen in einer unserer Branchen ging es dabei nicht.