Immer einen Augenblick zu spät

»Ich bin der Krieg«, »Der Krieg ist in eurem Blut«, »Entweder leben für nichts oder sterben für etwas«, »Wenn man dazu gezwungen wird, ist Töten so kinderleicht wie Atmen«. So ungefähr lässt sich die Lebensphilosophie von Sylvester Stallones John Rambo in seinen eigenen Worten aus den ersten vier Filmen zusammenfassen.

Im nun sehr vermutlich doch allerletzten Film der Reihe – »Rambo: Last Blood« von Adrian Grunberg (einer der Regisseure der Mexiko-Drogenkartell-TV-Serie »Narcos«) wird die Rechnung eines Soldatenlebens präsentiert. Es hat ungesunden Spuren hinterlassen.

In der Eröffnungsszene des Films sieht man Rambo während eines Unwetters im Wald hoch zu Ross, wie er versucht, verirrte Wanderer vor den Naturgewalten zu retten. Vergeblich. »Wer ist denn das« wird der die Rettungsaktion koordinierende Sheriff von jemandem gefragt, der auf den niedergeschlagenen Reiter in der triefnassen Regenjoppe deutet. »Ach, das ist so ein ’Nam-Burnout, der hier gelegentlich freiwillig aushilft.«

Noch immer wird dem berüchtigsten aller Vietnamveteranen von den Autoritäten daheim der Respekt versagt. Man erinnere sich, dass im allerersten »Rambo« (Ted Kotcheff, 1982) zunächst die Figur des Sheriffs, die örtliche Autorität, der Feind war – und Rambo selbst ein arbeitsloser Selbstmordkandidat mit mehr als einer Schraube locker. Diese Reminiszenz ist aber keinen Konflikt mehr wert. Das Rambo-Zeitalter ist vorbei. Niemand ist gerettet, kein Krieg gewonnen worden. Nun wird zum Abschluss den verschiedenen Muskelmannmaskeraden seiner Karriere – der zum Guerillero ausgebildete Waldschrat, die Ein-Mann-Armee im Sondereinsatz, der Freistilkämpfer im Ring, der Mönch, der Metallarbeiter – das noch fehlende Rollenfach hinzugefügt: der einsame Cowboy mit Pferdezucht in Arizona, Hobbykeller und Schaukelstuhl auf der Verenda.

Dennoch steht noch ein Feldzug aus. Über die Grenze. Nach Mexiko. Denn obwohl John Rambo weiterhin zölibatär lebt, ohne Frau und Familie, hat er eine mexikanischstämmige »Nichte« (Yvette Monreal) gleichsam adoptiert. Diese wird in Mexiko auf der Suche nach ihrem biologischen Vater von einer Mädchenhändlergang entführt. Rambo macht sich auf die Suche.

Die Suche des alten Kriegers nach der entführten Nichte ist ja zufällig auch das Thema des wichtigsten Westerns überhaupt, »The Searchers« (»Der schwarze Falke«, John Ford, 1956). Doch das war nicht zuletzt ein Film über einen Lernprozess, in dessen Verlauf die John-Wayne-Figur ihren eigenen Rassismus zugunsten eines universellen Humanismus überwindet und einsehen muss, dass für diese rauhe, männliche, rassistische Soldatenpersona am Herd der Zivilisation, auf dem Schaukelstuhl, kein Platz mehr ist, sondern allenfalls in einer malerisch abstrakten »Natur« (die Landschaft, in die sich John Wayne im überirdischen Schlussbild des Films, den Türrahmen des schützenden Hauses verlassend, hineinbewegt).

Lernprozesse sind John Rambos Sache nicht. Er hatte auch nie das Glück seines Vorläufers John Wayne, dass ausgerechnet die »Meister« (John Ford, Howard Hawks) irgendeinen Narren an ihm gefressen hatten. Ähnliches Glück hatte auch Clint Eastwood mit Don Siegel und Sergio Leone, um schließlich selbst zum »Meister« zu werden.

Stallone hingegen war immer allein im Dschungel. Ihm steht allenfalls ein TV-Regisseur zur Verfügung, um in einem infernalischen Grenzland-Mexiko seinen suizidalen Abschied zu inszenieren. Die Zuhältergang ist dabei so bestialisch, sadistisch misogyn – »Diese Nutten sind weniger als Vieh für uns. Sie sind Dinge, die wir einsammeln, abrichten und wieder verkaufen« –, dass niemand groß mit der Wimper zucken muss, wenn sie in Rambos Rachefeldzug gesprengt, zerschossen, zerstückelt, kurzum abgeschlachtet werden.

In diesem saublutigen Opferritual kann Rambo noch einmal seine Fähigkeiten unter Beweis stellen – er kann unheimlich gut Schläge einstecken und hat eine Vorliebe für Metallarbeiten. Seine Lieblingswaffen waren von jeher Pfeil und Bogen – John Rambo hat indianische und deutsche Vorfahren – und das berüchtigte Jagdmesser, das selbst Stacheldraht und Panzerwände durchschneiden kann. Sobald die letzte Zuhälterbestie damit tranchiert ist, darf er sich endlich zum Sterben in den Schaukelstuhl setzen. Es ging ihm den ganzen Film über schon nicht gut. Noch weit häufiger in Großaufnahme als sein Messer ist das Tablettenröhrchen mit den Schmerztabletten oder Psychopharmaka, die ihm das Überwintern auf der Pferderanch erst ermöglicht haben.

Im Abspann dann sieht man Ausschnitte aus den ersten vier Filmen, die daran erinnern, dass John Rambo schon immer einen Augenblick zu spät am Tatort war – erst 1985 in »Rambo II«, wieder in Vietnam, oder, noch absurder, 1988 in »Rambo III« bei den Mudschaheddin in Afghanistan, kurz nachdem die sowjetischen Truppen von dort bereits offiziell abgezogen waren. Andere Akteure wie Saudi Arabien und Pakistan lagen da schon auf der Lauer. Was konnte Rambo schon von ihnen wissen. Lernprozesse waren, wie gesagt, seine Sache nicht. Zumindest in dieser Hinsicht war er dann doch ein angemessener Repräsentant US-amerikanischer Außenpolitik.