Tausende in Wien gegen Koalition mit FPÖ

Wien. Eine Woche vor der Parlamentswahl in Österreich haben Tausende Menschen in Wien gegen eine mögliche erneute Regierungsbeteiligung der rechten FPÖ demonstriert. Unter der Losung »Nie wieder Schwarz-Blau« zogen die Demonstranten am Samstag zum Parlament. Zu der Demonstration hatten Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften aufgerufen.

Die bisherige Koalition aus rechtskonservativer ÖVP und FPÖ war an der »Ibiza-Affäre« zerbrochen. Bei den Neuwahlen am 29. September liegt den Umfragen zufolge die ÖVP vorn, wird aber voraussichtlich wieder auf einen Koalitionspartner angewiesen sein. (AFP/jW)