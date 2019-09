Tränengas gegen Demos in Ägypten

Kairo. Nach Protesten gegen die Korruption in mehreren ägyptischen Städten hat die Polizei ihr Aufgebot in Kairo deutlich verstärkt. Am Tahrir-Platz und im historischen Stadtkern der ägyptischen Hauptstadt waren am Samstag zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz.

Seit Freitag abend waren in mehreren Städten Hunderte Demonstranten gegen die Regierung von Staatschef Abdel Fattah Al-Sisi auf die Straße gegangen. In Kairo und Suez setzte die Polizei Tränengas gegen die Demonstranten ein. Mindestens 74 Menschen wurden nach Angaben aus Sicherheitskreisen festgenommen. (AFP/jW)