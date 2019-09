Tunesiens Expräsident gestorben

Tunis. Tunesiens langjähriger Präsident Zine Al Abidine Ben Ali ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren in der saudiarabischen Hafenstadt Dschidda, wie sein Anwalt Mounir Ben Salha am Donnerstag mitteilte. Ben Ali war 2011 nach rund 23 Jahren an der Macht gestürzt worden und lebte seither im Exil in Saudi-Arabien. In Tunesien wurde er in Abwesenheit zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. (Reuters/dpa/jW)