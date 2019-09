Kiribati kappt Beziehungen zu Taiwan

Taipeh. Die diplomatische Isolation Taiwans nimmt weiter zu: Der Inselstaat Kiribati im Pazifik hat am Freitag Beziehungen zur Volksrepublik China aufgenommen und gleichzeitig die zu Taiwan abgebrochen. Taiwans Außenminister Joseph Wu kritisierte daraufhin in Taipeh, die Regierung in Beijing habe »Kiribati verführt«, indem sie Investitionen und Hilfe versprochen habe. Sein Kabinett werde umgehend die Diplomaten aus Kiribati abziehen und erwarte dasselbe von der Gegenseite. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, Beijing schätze die Entscheidung Kiribatis »sehr«. Erst am Montag hatten sich auch die Salomonen zur Volksrepublik bekannt. Taiwan unterhält damit nur noch zu 15 Ländern diplomatische Beziehungen. (AFP/jW)