Rassismusvorwürfe gegen Kanadas Premier

Ottawa. Rund einen Monat vor der Parlamentswahl in Kanada bringen Bilder, die ihn in als rassistisch wahrgenommenen Verkleidungen zeigen, Kanadas Regierungschef Justin Trudeau in Bedrängnis. Trudeau räumte die Fälle, in denen er während seiner High-School-Zeit dunkel geschminkt war, am Mittwoch (Ortszeit) vor Reportern ein. »Es war etwas, von dem ich damals nicht dachte, dass es rassistisch wäre, aber jetzt erkenne ich, dass es etwas Rassistisches war.« Er werde weiter daran arbeiten, Intoleranz und Diskriminierung zu bekämpfen, auch wenn er in der Vergangenheit offensichtlich Fehler gemacht habe. (dpa/jW)